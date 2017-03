Trưa 30-3, tin từ Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh cho biết đang khẩn trương cứu chữa cho một bệnh nhân là học sinh cấp 2 nhập viện trong tình trạng bị bỏng rất nặng.

Theo người nhà bệnh nhân, trưa 29-3, em Kim Th.(14 tuổi, nam sinh lớp 8A3 Trường THCS An Quảng Hữu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) rủ nhóm bạn đi bắt chuột đồng làm thức ăn cho gia đình. Do cha mẹ Th. đều đi làm công nhân, ở nhà Th. lấy can xăng đổ lên cỏ khô đốt lửa đuổi cho chuột nhảy xuống mương nước để bắt. Trong lúc đốt lửa đuổi chuột, can xăng bất ngờ bốc cháy lên người Th. như một cây đuốc lớn. Nhờ có cái mương gần đó nên Th. đã nhảy xuống nước mới dập tắt được ngọn lửa.

Em Th. đang điều trị vết bỏng rất nặng tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh

Khi người nhà đưa em Th. vào Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày thì cơ thể em bị bỏng rộp cả phần lưng, một bên ngực, cổ và cánh tay trái. Bác sĩ đã vô khuẩn vết bỏng và đắp gạc vaselin cho em đỡ nóng rát, truyền dịch, giảm đau và dùng kháng sinh.

Theo nhận định của bác sĩ điều trị, mức độ thương tổn do bỏng trên 50% như thế thì Th. sẽ rất đau đớn trong nhiều ngày tới và ảnh hưởng nhiều đến thời gian học tập khi mà kỳ thi cuối năm sắp đến gần.