TPO - Tối 23/1, dòng người tiếp tục ùn ùn rời TPHCM về quê đón tết khiến các tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, Quốc lộ 13 (quận Bình Thạnh) vào bến xe Miền Đông bị kẹt cứng. Nhiều hành khách đã phải bỏ taxi, xe ôm,… để ôm hành lý chạy vào bến xe cho kịp giờ xuất bến.

Tình trạng kẹt xe ở các đường đi qua khu vực bến xe Miền Đông trong ngày 23/1 trầm trọng.

Tình trạng kẹt xe xảy ra từ khoảng 18h chiều cùng ngày, khi này hàng nghìn phương tiện ùn ùn đổ về khu vực bến xe Miền Đông. Ngay trên cầu Bình Triệu cả hai hướng, các phương tiện kẹt cứng không thể di chuyển.

Trước đó, từ buổi chiều thì tình trạng khó di chuyển qua khu vực bến xe Miền Đông đã xảy ra, dù lực lượng CSGT, dân quân, thanh niên xung phong được bố trí ở các khu vực trục đường Đinh Bộ Lĩnh, Quốc lộ 13 điều tiết giao thông nhưng tình hình không khả quan.

Hành khách đợi bay về quê đón tết tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chiều 23/1. Hành khách đợi bay về quê đón tết tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chiều 23/1.



Trong khi đó, tại khu vực bến xe Miền Đông, lượng hành khách mua vé về quê cũng không ngừng tăng lên. Trong khi đó, tại khu vực bến xe Miền Đông, lượng hành khách mua vé về quê cũng không ngừng tăng lên.

Trong khi đó, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, ông Trần Doãn Mậu, giám đốc cảng vụ hàng không miền Nam cho biết, lượng hành khách nhập cảnh tại sân bay đã lên hơn 21.000 lượt người/ngày và đang tiếp tục tăng lên trong những ngày tới. Trong ngày 23/1, có 127 chuyến bay quốc tế đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho hành khách cũng như tình hình giao thông đường ra vào sân bay, phía cảng vụ hàng không đã bố trí lực lượng điều tiết, phục vụ hành khách để phối hợp với các đơn vị khác đảm bảo an toàn lưu thông.