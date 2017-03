TPO - Tổng Cty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) vừa báo cáo Bộ GTVT kết quả thực hiện kết luận thanh tra về dự án xây dựng 133 đường ngang qua đường sắt.

Về xử lý tại hiện trường, ĐSVN chỉ đạo các đơn vị thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế thực hiện sửa chữa khắc phục các tồn tại theo đúng như hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt; một vài vị trí bất khả kháng do liên quan đến giải phóng mặt bằng, hoặc một số hạng mục khác so với thực tế hiện trường như trồng cọc tiêu, hàng rào…mà không thể thực hiện được thì lập biển bản xác nhận để giảm trừ theo quy định.

Về tài chính, đến nay hoàn tất thủ tục giảm trừ khoảng 1,5 tỷ đồng. Trong đó công tác lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán giảm trừ hơn 594 triệu đồng; công tác lập báo cáo kinh tế kỹ thuật – dự toán giảm trừ gần 431 triệu đồng; chi phí giám sát tác giả thiết kế thu hồi 516 triệu đồng.

Về trách nhiệm, 30 đơn vị thi công, 5 đơn vị tư vấn thiết kế, 3 phân ban quản lý hạ tầng khu vực và 3 Ban của ĐSVN, tổ thẩm định đều nhận khuyết điểm. Về cá nhân, cảnh cáo một trường hợp và chậm nâng lương 6 tháng, khiển trách 8 trường hợp và chậm tăng lương 1 năm 4 trường hợp. ĐSVN phê bình, rút kinh nghiệm đối với 156 cán bộ, công nhân viên của các ban, phân ban, các đơn vị nhà thầu Tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công dự án.

Trước đó, Bộ GTVT có kết luận thanh tra về dự án xây dựng 133 đường ngang do ĐSVN làm chủ đầu tư với mức đầu tư 170 tỷ; trong đó chỉ ra nhiều sai sót từ khâu lập cho đến thực hiện dự án. Trong đó, có những lỗi nặng được kết luận như áp dụng đơn giá nước xây dựng cao hơn 610 lần so với thị trường được cho là do nhầm đơn vị tính từ m3 sang lít.