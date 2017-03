TPO - Đang đánh cá trên biển thì bất ngờ dây tời lưới của tàu NA 91568 TS bị đứt khiến thuyền viên Hòa bị dây đập vào mặt, bất tỉnh tại chỗ.

Ảnh tư liệu.

Ngày 28/3, trao đổi với Tiền Phong, Thượng tá Nguyễn Xuân Sơn – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (BĐBP Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) có một ngư dân bị thương nặng do dây tời bị đứt va đập vào người.

Theo đó, vào chiều ngày 27/3, tàu cá mang số hiệu NA 91568 TS do anh Hồ Bá Mạnh (trú tại thôn Minh Sơn, xã Tiến Thủy, Quỳnh Lưu) làm thuyền trưởng, đang đánh bắt cá tại tọa độ 18 độ 40’N – 106 độ 39’E thì bị đứt dây tời đập đúng mặt thuyền viên Phan Đình Hòa (43 tuổi, trú tại xã Tiến Thủy). Cú va đập mạnh khiến anh Hòa bị gãy xương gò má, ngã xuống thuyền bất tỉnh.

Ngay lập tức, thuyền trưởng quay thuyền hướng vào bờ, đồng thời gọi thông báo ứng cứu với Đồn biên phòng Quỳnh Thuận. Nhận được thông tin, lãnh đạo Đồn BP Quỳnh Thuận đã điều động canô đưa nạn nhân vào bờ nhanh nhất.

Hiện, thuyền viên Phan Đình Hòa đang cấp cứu tại Bệnh viện ĐK tỉnh Nghệ An trong tình trạng bị thương nặng.