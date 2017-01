Chiều 29/1 (mùng 2 Tết), Bộ Y tế đã có báo cáo nhanh về công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu tính đến ngày 29/1 gửi Văn phòng Chính phủ.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế, đáng lưu ý, riêng từ 7 giờ sáng 28/1 đến 7 giờ sáng 29/1, trên cả nước xảy ra 5.450 trường hợp tai nạn giao thông.Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong ba ngày nghỉ lễ đầu tiên (từ 29 Tết đến mùng 1 Tết), tổng số khám, cấp cứu do tai nạn giao thông trên toàn quốc là 16.700 trường hợp (tổng hợp số liệu ghi nhận tại khoa khám bệnh các bệnh viện, theo lời khai của người bệnh và người nhà người bệnh), trong đó có 8.936 trường hợp va chạm nhẹ đến kiểm tra được xử trí và cho về trong ngày, có 5.055 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú, có 1.251 trường hợp chuyển lên tuyến trên điều trị.Tổng số trường hợp tử vong do tai nạn giao thông (bao gồm cả tử vong trước khi đến bệnh viện) là 73 người.Báo cáo của Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ ngày 29/1 cũng nêu rõ, trong những ngày nghỉ ba ngày nghỉ Tết đầu tiên tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh trong cả nước tổ chức thường trực đầy đủ bốn cấp thực hiện khám, cấp cứu cho hơn 71.000 trường hợp, trong đó có hơn 16.000 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú, trong đó có 4.858 người bệnh phải chuyển viện.Các bệnh viện thực hiện 6.331 ca phẫu thuật, trong đó 164 trường hợp phẫu thuật chấn thương sọ não (do các nguyên nhân).