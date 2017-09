Gặp nạn trên đường đi làm, mẹ chết con nguy kịch

Ô tô loại 5 chỗ ngồi, biển số 82K- 5720 do tài xế Nguyễn Xuân Tấn (47 tuổi ngụ tại xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) chạy hướng Đăk Hà- TP Kon Tum va vào mô tô biển số 82H3- 9321 do chị Nguyễn Thị Đào (42 tuổi, quê huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) điều khiển, phía sau xe chở con gái Nguyễn Thị Liễu (15 tuổi).

Ngay sau đó, người dân đưa hai mẹ con chị Đào vào bệnh viện Đa khoa Kon Tum, nhưng chị Đào đã tử vong, còn cháu Liễu đang được cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch.

Người thân đang lo hậu sự cho chị Đào.

Được biết, hai mẹ con chị Đào từ tỉnh Nghệ An vào làm thuê tại một lò gạch ngói ở TP Kon Tum, hoàn cảnh rất nghèo khó.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Kon Tum điều tra làm rõ.

H.Hà