TPO - Đại diện Cục Đường sắt Việt Nam vừa cho biết, ngày 15/2 đại diện huyện Thanh Liêm (Hà Nam) đã liên lạc với Cục để triển khai gấp rút việc cẩu các hòn đá tảng cỡ lớn ra khỏi phạm vi đường sắt.

Khối đá khủng chỉ cách đường ray vài chục cm.

Hàng loạt khối đá cỡ lớn được đặt ngay sát đường tàu. Cục trưởng Đường sắt đánh giá, nếu không di dời ngay sẽ có nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng.



Cụ thể, ông Nguyễn Vĩnh Phúc, Trưởng phòng Thanh tra An toàn I (Cục Đường sắt) cho hay, đại diện huyện Thanh Liêm (nơi vừa xuất hiện hiện tượng người dân đặt hàng chục khối đá cỡ lớn sát đường ray và phát sinh ít nhất 26 lối đi dân sinh) liên lạc với ông để triển khai khắc phục.“Như vậy, lãnh đạo huyện Thanh Liêm đã có động thái tích cực sau khi sự việc được công khai” – ông Phúc nói.Như Tiền Phong phản ánh, ngày 14/2, Cục Đường sắt, Văn phòng Uỷ ban ATGT và Cục Cảnh sát giao thông tổ kiểm tra hiện trường điểm nóng vi phạm an toàn giao thông đường sắt tại huyện Thanh Liêm – Hà Nam.Đặc biệt, đoàn công tác phát hiện tại hiện trường hàng chục tảng đá, có những tảng có khối lượng đến 1 m3, nặng hàng tấn đặt cạnh đường sắt; có những điểm các khối đá chỉ cách đường ray 40-50 cm. Cán bộ địa phương cho biết, các khối đá này của các hộ dân kinh doanh trong khu vực, vừa được cẩu vào đặt cạnh đường sắt.Theo ghi nhận của đoàn công tác, tại địa bàn xã Liêm Cần (huyện Thanh Liêm) hàng loạt lối đi dân sinh trái phép qua đường tàu được mở mới vào các điểm bán đá non bộ tại đây. Có ít nhất 26 lối đi dân sinh trái phép đã xuất hiện, có nhứng điểm chỉ cách nhau vài mét, có lối đi rộng hơn 3 m.Theo Cục Đường sắt, 2 năm qua, cả nước chỉ giảm được 32 lối đi dân sinh trái phép (trong tổng số 4.000 lối đi được quản lý), nhưng riêng tỉnh Hà Nam để phát sinh ít nhất 34 lối đi dân sinh.Trong cuộc họp với đại diện Sở GTVT Hà Nam và các huyện thị sau đó, Cục trưởng Đường sắt Vũ Quang Khôi cho biết, theo quy định hiện hành, trách nhiệm chính trong bảo vệ hành lang đường sắt, ngăn chặn phát sinh đường ngang thuộc về chính quyền địa phương.Vì vậy, ông Khôi đề nghị địa phương có biện pháp đưa các khối đá ra khỏi khu vực đường sắt trong 24 giờ tới và đề nghị địa phương nhanh chóng phối hợp đóng các lối đi dân sinh tự phát. Ông Khôi cũng cho biết sẽ làm báo cáo, đề nghị tỉnh Hà Nam xem xét trách nhiệm chính quyền địa phương để xảy ra sự việc.