TPO - Tài xế nghi ngủ gật để ô tô tự chạy đâm vào giải phân cách khiến ca bin và đầu xe bị hư hỏng, tắc ách giao thông kéo dài 5km trong suối 3 giờ liền.

Vào lúc 5h sáng ngày 4/4, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, Nghệ An, chiếc xe tải chở hạt nhựa lưu thông hướng Tp Vinh- Hà Nội chạy với tốc độ cao. Do tài xế nghi ngủ gật đã để xe tự chạy, đến đoạn đường trên ô tô lao vào giải phân cách khiến đầu xe và ca bin bị hư hỏng, người điều khiển xe mắc kẹt trong buồng lái được người dân cạy cửa đưa đi cấp cứu. Thật may vào thời điểm đó những người lưu thông trên đường không ai bị tai nạn.

Vụ tai nạn đã làm tắc ách giao thông kéo dài 5 km trong suốt 3 giờ liền.

Tại hiện trường, biến số trước đầu và sau xe bị gãy nát không xác định được biển kiểm soát, danh tính người điều khiển xe cũng chưa biết vì đang cấp cứu ở bệnh viện.

Nhận tin CSGT huyện Diễn Châu đã có mặt để phân luồng, tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Đến 8h sáng cùng ngày giao thông quốc lộ 1A mới được thông suốt.