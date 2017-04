TPO - Sau nhiều giờ tiến hành truy đuổi nhóm vận chuyển 118 cá thể tê tê quý hiếm, các lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình đã tịch thu tang vật, giao cho Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã, Vườn quốc gia Cúc Phương tiến hành cứu hộ, chăm sóc.

Trước đó, các cá thể tê tê này bị vận chuyển trái phép trên xe ô tô mang biển kiểm soát 29A-168.06 đi từ cửa khẩu cầu treo tỉnh Hà Tĩnh và dự tính đến khu vực biên giới phía Bắc tiêu thụ. Đây là các cá thể tê tê java (Manis javanica) với tổng khối lượng 556.5kg.

Nhận được tin báo về vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã, lực lượng các đơn vị thuộc cơ quan Công an tỉnh Hoà Bình đã tiến hành truy đuổi đối tượng trên địa bàn tỉnh. Đối tượng rất manh động, đã dùng xe ô tô tông nát hai xe máy và nhiều vật cản trên đường nhằm chốn thoát. Khi đến địa bàn huyện Yên Thuỷ tỉnh Hoà Bình, do bị truy bắt gắt gao, đối tượng đã chạy xe vào ngõ và bị cơ quan công an khống chế. Một đối tượng đã trốn thoát. Một đối tượng quê quán tại huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh bị bắt giữ.

Cơ quan công an huyện Yên Thuỷ đã tiến hành lập hồ sơ và tịch thu tang vật bao gồm 118 cá thể Tê tê java nặng 556.5kg. Trong số 118 cá thể tê tê bị thu giữ, 113 cá thể tê tê chuyển về cứu hộ tại Vườn quốc gia Cúc Phương, 5 cá thể bị chết được lưu giữ tại cơ quan Công an tỉnh Hoà Bình. Hiện nay, các cá thể tê tê đang được các nhân viên của Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã tiến hành kiểm tra thú y và chăm sóc trong khu kiểm dịch. Những cá thể tê tê khỏe mạnh sẽ được tái thả trong vòng một đến hai tháng.

Anh Nguyễn Văn Thái - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã cho biết, khi nhận được tin báo của cơ quan Công an tỉnh Hoà Bình, đội phản ứng nhanh của Trung tâm đã ngay lập tức mang hộp gỗ, thức ăn và dụng cụ thú y đến ngay hiện trường để sơ cứu và cứu hộ số lượng tê tê nói trên. Đây là lần cứu hộ tê tê lớn nhất của Trung tâm trong vòng 3 năm qua. Trước đó tính từ đầu năm 2016 đến nay, Trung tâm đã cứu hộ thành công và tái thả thành công 222 cá thể tê tê java về với tự nhiên.

Tê tê java là loài rất quý hiếm, thuộc nhóm nguy cấp trong sách đỏ Việt Nam và nhóm cực kỳ nguy cấp trong sách đỏ thế giới.