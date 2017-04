TPO - Bộ GTVT vừa chính thức quyết định giảm phí qua trạm thu phí cầu Bến Thuỷ I và cầu Bến Thuỷ II đối với ô tô tại nhiều huyện thị của Nghệ An và Hà Tĩnh.

Người dân trả tiền lẻ khi qua trạm thu phí Cầu Bến Thuỷ.

Cụ thể, văn bản do Thứ trưởng GTVT Lê Đình Thọ ký ngày 3/4 gửi UBND tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Tổng Cty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4 - chủ đầu tư dự án có trạm thu phí tại cầu Bến Thuỷ I và cầu Bến Thuỷ II) nêu:

Bộ GTVT thống nhất chủ trương giảm 50% giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại hai trạm thu phí nêu trên đối với chủ phương tiện có hộ khẩu thường trú tại TP Vinh, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An), huyện Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh).

Các loại xe được áp dụng gồm: Xe loại 1 (xe dưới 12 chỗ ngồi, xe tải dưới 2 tấn, xe buýt vận tải khách công cộng) và xe loại 2 (xe từ 12-30 chỗ ngồi, xe tải từ 2-4 tấn).

Bộ GTVT cũng thống nhất việc Cienco 4 được ký phụ lục hợp đồng, điều chỉnh phương án tài chính sau khi miễn giảm như trên.

Văn bản của Bộ GTVT.

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh phối hợp cùng Cienco 4 để thống kê, xác nhận các đối tượng thuộc diện miễn giảm và có các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Từ nhiều tháng qua, người dân khu vực xung quanh trạm thu phí Bến Thuỷ I và Bến Thuỷ II liên tục tụ tập yêu cầu chủ đầu tư giảm phí qua trạm với các băng rôn, biểu ngữ, dùng tiền lẻ trả phí để gây áp lực cho đơn vị thu phí. Trong khi đó, Cienco 4 đề nghị, việc giảm giá nếu có phải được đưa vào phương án tài chính dự án để tránh việc phải tự bỏ tiền để miễn giảm như hiện nay dẫn đến thua lỗ.