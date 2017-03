TPO - Liên quan đến vụ “Moi trộm” 1 triệu m3 cát ở Cửa Đại, đại tá Nguyễn Viết Lợi – Giám đốc công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đã nắm bắt vụ việc và đang tiếp tục triển các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ việc. “Khi có kết quả chúng tôi sẽ tổ chức họp báo thông tin” – đại tá Lợi cho hay.

Trước đó, ngày 23/3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu đã có văn bản số 1324 /UBND-KTN chỉ đạo công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ việc.

Theo tìm hiểu, ngày 10/3, UBND TP. Hội An có buổi làm việc với các đơn vị liên quan về việc hút cát phục vụ nạo vét luồng lạch Cửa Đại để làm kè mềm và tái tạo bãi tại biển Cửa Đại – Cẩm An, kết luận nội dung tại cuộc họp phó chủ tịch UBND TP Hội An yêu cầu: Để đảm bảo quản lý và kiểm soát chặt chẽ hoạt động hút cát tại vị trí nạo vét luồng Cửa Đại cũng như việc bơm cát vào khu vực bờ biển nằm trong dự án chống sạt lở khẩn cấp của thành phố (2 dự án nạo vét do BQL dự án và Đoạn quản lý đường thủy nội địa), UBND TP Hội An thống nhất đề nghị đồn biên phòng Cửa Đại chủ trì phối hợp với Đoạn quản lý đường thủy nội địa, Phòng Kinh tế, Phòng TNMT, UBND các phường Cửa Đại, Cẩm An thành lập Tổ công tác và xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, quản lý hoạt động này của các chủ đầu tư, đơn vị thi công theo hợp đồng nạo vét và bơm cát; dự trù kinh phí trình UBND thành phố quyết định hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ.

Việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện phải đảm bảo các yếu tố sau: Thống nhất thời gian hút cát và bơm cát chỉ được thực hiện từ 5 giờ đến 18h hàng ngày.

Vị trí hút cát theo đúng tuyến, luồng đã được Đoạn Quản lý đường thủy nội địa cắm phao luồng; chủ đầu tư cung cấp thông tin chi tiết về chủ tàu và lịch trình hút cát, bơm cát của từng tàu trong từng ngày cho Tổ công tác thuận lợi trong kiểm tra kiểm soát.

Hiện các cơ quan chức năng đang tích cực vào cuộc điều tra vụ việc.