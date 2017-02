Nước giếng bốc khói mù mịt khi được khuấy lên. Người dân lấy nhiệt kế đo được 38 độ C.

Hơn 2 tuần nay, nhiều người dân thôn Phước Hưng (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) kéo đến giếng nước trong khuôn viên nhà bà Phạm Thị Liên (50 tuổi) để chứng kiến việc nước múc lên từ giếng nóng bất thường, bốc khói.Bà Liên cho biết, giếng được đào khoảng năm 1993, nhưng không có hiện tượng nước nóng bất thường. "Sáng mùng một Tết vừa qua, tôi ra lấy nước dùng như mọi khi thì phát hiện giếng nước bốc khói, sờ tay thấy nước ấm", bà nói.Tiếp tục đi múc thử nước ở 2 giếng gần đó, bà Liên không thấy hiện tượng tương tự. Vào ban sáng, bà Liên dùng nhiệt kế đo được nhiệt độ của nước là 38 độ C. Theo lời bà, ban đêm, khói từ giếng bốc lên nhiều hơn, nhiệt độ cũng nóng hơn.Sáng 10/2, ông Nguyễn Tấn Phát, Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn, cho biết đã tiếp nhận tin báo về giếng nước nóng từ người dân. Do xã không có chuyên môn nên đã nhờ ngành tài nguyên môi trường huyện và thành phố xuống lấy mẫu nước đi phân tích."Sở Tài nguyên môi trường đã lấy mẫu nước để phân tích nguyên nhân gây nóng, đồng thời xem nguồn nước có đảm bảo cho người dân sử dụng hay không. Sau hai ngày sẽ có kết quả", ông Phát nói.Chính quyền xã đã khuyến cáo người dân không nên sử dụng nguồn nước từ giếng để sinh hoạt, khi chưa có kết quả từ ngành môi trường. Đây là lần đầu tiên trên địa bàn xã phát hiện có nguồn nước nóng. Khu vực nhà bà Liên là đồng bằng, không có gò đồi.Xã Hòa Phú cách xã Hòa Nhơn 15 km đã phát hiện suối khoáng nóng và đang được đưa vào phục vụ du lịch. "Có suối nước nóng thì còn tính đến chuyện làm du lịch, còn ở đây chỉ là giếng nước nên nếu an toàn thì để người dân sử dụng trong gia đình", ông Phát nói thêm.