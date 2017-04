Diện tích đất dành cho giao thông tĩnh và các điểm, bãi đỗ xe công cộng ở Hà Nội mới chỉ đáp ứng khoảng 8-10% nhu cầu đỗ xe của tổng số phương tiện hiện có.

Hà Nội đã cấp phép cho việc trông giữ ôtô dưới lòng đường tại một số tuyến phố trung tâm. Ảnh:Ngọc Thành.

Sở Giao thông Hà Nội vừa có báo cáo công tác quản lý an toàn giao thông đầu năm 2017, trong đó nêu số liệu thống kê các điểm trông giữ phương tiện trên toàn thành phố.

Theo Sở Giao thông, diện tích đất dành cho giao thông tĩnh và các điểm, bãi đỗ xe công cộng mới chỉ đáp ứng khoảng 8-10% nhu cầu đỗ xe của tổng số phương tiện hiện có, còn lại khoảng 90-92% số phương tiện có nhu cầu đỗ hiện nay đang đỗ tại các điểm đỗ xe của chung cư, khu đô thị, sân cơ quan, công sở, lòng đường, vỉa hè, ngõ cụt, sân trường, bệnh viện, tại các khu đất dự án…



Cụ thể, Hà Nội hiện có có 728 điểm trông giữ phương tiện trên vỉa hè, lòng đường, dải phân cách giữa, gầm cầu vượt, với tổng diện tích trên 145.000 m2. Trong đó, 74 điểm (diện tích hơn 16.500 m2) không phép hoặc hết phép. Ngoài ra, nhiều đơn vị sử dụng 174 điểm trông giữ phương tiện trong trường học.



"Sở Giao thông đã cấp phép cho gần 340 điểm trông giữ xe dưới lòng đường với tổng diện tích trên 65.000m2", báo cáo nêu.



Hà Nội cũng đã triển khai đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ tại tuyến phố Dã Tượng, Nguyễn Gia Thiều (quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng). Sở Giao thông cho rằng, sau 3 tháng thực hiện việc này, tình hình an ninh trật tự ỏ các tuyến phố trên tốt hơn, ý thức của người dân được nâng cao. Thời gian tới, Sở phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ tại các tuyến phố khác đủ điều kiện, tiến tới nhân rộng trên địa bàn thành phố trong năm 2017.



Ngoài ra, Sở Giao thông cũng đã triển khai thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành đỗ xe công cộng, thu giá dịch vụ trông giữ phương tiện tự động theo thời gian (hệ thống IPARKING) trên 2 tuyến phố Trần Hưng Đạo và Lý Thường Kiệt.



Trước đó ngày 4/3, tại hội nghị an toàn giao thông thành phố, Trưởng phòng cảnh sát trật tự công an TP Hà Nội Nguyễn Xuân Đình đưa ra những con số thống kế khác. Theo ông Đình, toàn thành phố có 939 điểm trông xe ở vỉa hè, lòng đường, trong đó có 244 điểm không phép (chiếm 27%). Đặc biệt, gần 400 điểm trông xe nằm trước cửa cơ quan, trường học và đa số không phép.



“Càng cơ quan to càng không chấp hành, đỗ tràn xuống lòng đường, không có chỗ nào cho người đi bộ”, ông Đình nêu.



Tại hội nghị này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đặt câu hỏi có ai dám cam đoan các điểm trông giữ xe không có người nhà mình? “Các bãi xe quanh bến Mỹ Đình là người nhà ai, xem có phải quê Bắc Ninh không, tôi không tiện nói ra ở đây”, ông Chung nói.