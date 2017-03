TPO - Lãnh đạo thành phố yêu cầu quy định rõ trách nhiệm và kỷ cương hành chính đối với Trưởng Công an quận, huyện, thị xã; Trưởng Công an các phường trong kiểm tra, đôn đốc, xử lý giải quyết vi phạm về trật tự giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện.

Hà Nội yêu cầu quy định rõ trách nhiệm cho trưởng công an quận, phường về trật tự đô thị

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 156/TB-UBND truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197 của Ban Chỉ đạo 197 thành phố.

Theo đó, Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu kẻ lại vạch sơn trông giữ xe dọc phố Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng để thí điểm tổ chức trông giữ xe thu phí theo giờ. Sau thí điểm, nếu hiệu quả sẽ tổ chức nhân rộng trên toàn thành phố; hoàn thành trước ngày 15/3/2017.

Tổ chức rà soát, kiểm tra các bãi đỗ xe, kể cả các bãi đỗ xe của các cơ quan nhà nước không đúng quy định trên lòng đường, vỉa hè; kiên quyết xử lý các bãi trông giữ xe không đúng quy định; chỉ cho phép các bãi trông giữ xe được cấp phép hoạt động; nghiên cứu phương án tổ chức thí điểm đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ; hoàn thành và báo cáo UBND thành phố trong tháng 3/2017.

Phối hợp lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Trật tự kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về “xe dù, bến cóc”; trường hợp tái vi phạm, vi phạm nghiêm trọng phải lập hồ sơ, kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật, áp dụng khung xử lý cao nhất.

Công an thành phố chỉ đạo Trưởng Công an các quận, Công an các phường kiểm tra, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, xử lý nghiêm hoạt động quảng cáo, rao vặt trái phép, gây mất mỹ quan đô thị.

Chủ trì, phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải kiểm tra, thống kê số lượng xe 3 bánh của các thương, bệnh binh, người khuyết tật; bố trí mời các chủ xe đối thoại với lãnh đạo UBND thành phố; tham mưu xây dựng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho thương, bệnh binh, người khuyết tật có điều kiện đảm bảo cuộc sống, thay cho việc sử dụng xe 3 bánh làm công cụ kinh doanh.

Chủ trì, phối hợp Sở Du lịch, Sở Giao thông vận tải, rà soát, thống kê số lượng xe xích lô; không tổ chức cấp phép gia hạn lưu hành đối với xe đã hết hạn; chỉ giữ lại 50 xe phục vụ khách du lịch theo quy định.

Quy định rõ trách nhiệm và kỷ cương hành chính đối với Trưởng Công an quận, huyện, thị xã; Trưởng Công an các phường trong kiểm tra, đôn đốc, xử lý giải quyết vi phạm về trật tự giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện.

Sở Xây dựng chủ trì phối họp các sở, ngành tham mưu UBND thành phố ban hành quy định khi cấp phép xây dựng công trình, đầu tư thực hiện các cam kết về bảo vệ và đảm bảo vệ sinh môi trường trong suốt quá trình xây dựng và phối hợp với cơ quan quản lý môi trường quản lý, xử lý vi phạm theo quy định; khi cấp phép hoạt động, quy định cụ thể vị trí đổ phế thải; các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, tái phạm nhiều lần thì đình chỉ giấy phép xây dựng; báo cáo UBND thành phố trong tháng 3/2017. Chỉ đạo các công ty công ích làm dịch vụ vệ sinh môi trường rà soát, bố trí đủ thùng rác trên các tuyến phố.

Chủ tịch UBND các quận chỉ đạo Chủ tịch UBND các phường vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân mở dịch vụ trông giữ xe tại nhà trên địa bàn 4 quận nội thành cũ. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Cục Thuế Hà Nội đề xuất cơ chế, chính sách về phí, giá trông giữ xe để khuyến khích đối với các hộ kinh doanh trông giữ xe tại nhà.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố; Chủ tịch UBND phường, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã nếu để xảy ra các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý; nếu để vi phạm sẽ phải xem xét áp dụng hình thức trách nhiệm cụ thể theo quy định về quản lý cán bộ công chức nhà nước và quy định pháp luật có liên quan.