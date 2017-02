TPO - Sáng 28/2, đoàn công tác công an quận Hoàn Kiếm do Phó Trưởng Công an quận, Thượng tá Bùi Văn Đang dẫn đầu, tiếp tục ra quân kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè lòng đường, nhằm lập lại trật tự đô thị.

Ghi nhận của phóng viên, tại khu vực trông giữ xe cạnh vỉa hè bệnh viện phụ sản T.Ư trên phố Phủ Doãn (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) nhiều chủ trông giữ xe buộc phải dỡ bỏ, tháo gỡ các lán, lều dựng trên vỉa hè. Một số biển hiệu của các hộ kinh doanh bên đường bị tạm giữ. Trong ảnh: Khi lực lượng chức năng xuất hiện, nhiều chủ cửa hàng mặt phố dọn vội những bàn ghế lấn chiếm vỉa hè Dịp này, ngoài việc lập biên bản xử phạt các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đoàn công tác cũng xử phạt những hành vi liên quan đến xả rác bừa bãi theo Nghị định 155.

Yêu cầu dỡ bỏ lều bạt ở bãi trông xe trên phố Phủ Doãn. Lực lượng chức năng giám sát quá trình dỡ bỏ. Đoàn công tác cũng liên hệ với lãnh đạo UBND phường sở tại để yêu cầu chấn chỉnh những hành vi còn tồn tại, khắc phục và báo cáo về quận.

Một chủ khách sạn phải tháo bỏ biển hiệu Một người dựng xe lấn chiếm vỉa hè bị nhắc nhở, yêu cầu dựng xe đúng quy định Một chủ cửa hàng buôn bán bị lập biên bản Nhiều vật dụng lấn chiếm vỉa hè bị thu giữ