TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu dông sét và ảnh radar thời tiết cho thấy đang tồn tại những đám mây đối lưu gây mưa rào và dông trên khu vực phía nam và đông nam của các quận nội thành Hà Nội. Vùng mây dông này đang tiếp tục phát triển và mở rộng thêm về phía bắc.

Ảnh minh họa: Internet.

Dự báo, vùng mây này sẽ tiếp tục gây ra mưa rào và dông cho các quận khu vực phía nam và đông nam của thành phố như Hoàng Mai, Hà Đông, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, sau đó có khả năng lan sang các quận nội thành khác của TP Hà Nội. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh.

Mưa lớn diện rộng

Hiện nay (27/6), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-24 độ vĩ Bắc nên ở vùng núi Bắc Bộ đêm qua và sáng sớm nay đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như: Văn Chấn (Yên Bái) 61mm, Bắc Quang (Hà Giang) 113mm, Tuyên Quang 57mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) 63mm.

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ nên ngày hôm nay Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Từ đêm nay đến hết đêm 29/6, do ảnh hưởng kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, vùng núi phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Tổng lượng mưa từ đêm nay (27/6) đến hết đêm 29/6 ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 200-300mm, một số nơi ở các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái có mưa lớn hơn 350mm.

Khu vực Hà Nội, từ đêm nay đến hết đêm 29/6 có mưa, mưa vừa và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Cảnh báo lũ, lũ quét và sạt lở đất khu vực miền núi phía Bắc

Từ ngày 27-29/6, một đợt lũ nhỏ sẽ xuất hiện trên thượng lưu sông Hồng- Thái Bình với biên độ lũ lên từ 2-4m. Lưu lượng đến các hồ chứa lớn trên thượng nguồn sông Đà và sông Gâm sẽ tăng nhanh với biên độ lũ lên từ 1000 - 1500 m3/s. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông chính ở mức dưới báo động 1.

Lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt một số tỉnh khu vực Việt Bắc, Tây Bắc như: Lào Cai (nguy cơ đặc biệt cao tại huyện Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương, Bảo Thắng), Hà Giang (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quảng Bạ, Yên Minh), Lai Châu (nguy cơ tại các huyện Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ), Điện Biên (nguy cơ cao tại huyện Mường Nhé), Cao Bằng (nguy cơ cao tại huyện Bảo Lạc, Hà Quảng, Trùng Khánh).

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 27/6:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 34oC.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa, mưa vừa, riêng vùng núi có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc (Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34, phía bắc có nơi trên 35oC.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 57-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32, có nơi trên 32oC.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Khu vực Hà Nội đêm nay và chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 34 độ, có nơi trên 34oC.