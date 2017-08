Hà Nội rà soát lại thủ tục xử lý cao ốc 8B Lê Trực

Tại buổi nghị giao ban về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 của UBND TP Hà Nội, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các đơn vị, Sở ngành tập trung triển khai các kế hoạch, các giải pháp có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Người đứng đầu UBND TP Hà Nội nêu ra nhiều nhiệm vụ, yêu cầu cụ thể với các Sở, ngành trong thời gian tới. Theo đó, trước mắt để bảo đảm trật tự xã hội, an toàn giao thông trước, trong và sau dịp nghỉ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Công an thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các kế hoạch, không để xảy ra ùn tắc giao thông trước, trong và sau dịp lễ.

Đặc biệt không để tình trạng sinh viên, người lao động không có xe về quê nghỉ lễ. Thành phố cũng yêu cầu Sở Văn hoá - Thể thao có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị trang trí các tuyến phố, phục vụ nhân dân và du khách tới tham quan Thủ đô trong dịp này.

Liên quan đến thông tin báo chí vừa qua phản ánh về tình trạng những khu đô thị trên địa bàn vẫn thiếu trường học, thiếu hạ tầng xã hội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu các ngành rà soát lại việc thiếu trường học theo quy hoạch. Đồng thời, yêu cầu các quận, huyện, Sở ngành tập trung triển khai đầu tư xây dựng các trường học. Trường hợp các quận, huyện không bố trí được nguồn vốn, thành phố sẽ kêu gọi xã hội hóa nhằm giải quyết ngay bức xúc của người dân.

Tại buổi giao ban, liên quan đến việc xử lý vi phạm tại dự án cao ốc số 8B Lê Trực (quận Ba Đình), lãnh đạo thành phố giao Sở Xây dựng phối hợp với các ban ngành như Thanh tra thành phố, Sở Tư pháp, UBND quận Ba Đình tiến hành rà soát lại thủ tục, pháp lý trong việc xử lý công trình vi phạm này.

Trước đấy, phía Cty CP May Lê Trực - chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực đã gặp gỡ với báo chí và cho biết đã làm thủ tục khởi kiện tại tòa án nhân dân Hà Nội đối với quyết định 2673 của UBND quận Ba Đình.

Theo đại diện chủ đầu tư, việc cưỡng chế phá dỡ đã không căn cứ vào quy hoạch chi tiết mà chỉ căn cứ riêng vào giấy phép xây dựng số 11/GPXD-SXD (ngày 24/3/2014) là không đúng quy định pháp luật. Trong khi giấy phép này không đúng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được UBND TP phê duyệt và Tiêu chuẩn thiết kế Việt Nam về nhà ở cao tầng.

Trong một diễn biến khác, ngày 17/8 vừa qua, UBND phường Điện Biên (quận Ba Đình) đã có văn bản gửi Công ty CP may Lê Trực thông báo sẽ khóa cổng công trình 8B Lê Trực để bản đảm an ninh trật tự tại đây. “Để đảm bảo chặt chẽ trong việc kiểm soát người ra vào công trình xây dựng tại số 8B Lê Trực, tại cổng chính tòa nhà 8B Lê Trực phía giáp mặt phố Trần Phú kéo dài, UBND phường Điện Biên sẽ tiến hành khóa cổng đồng thời giao cho Công ty cổ phần May Lê Trực giữ 1 chìa khóa, UBND phường giữ một chìa khóa”, văn bản nêu.

Về tiến độ xử lý vi phạm tại cao ốc 8B Lê Trực, theo cơ quan chức năng Hà Nội đến nay đã hoàn thành xử lý giai đoạn 1 là “cắt ngọn” tầng 19. Với giai đoạn 2, xử lý việc giật cấp công trình theo đúng giấy phép xây dựng, hiện đang trình Bộ Xây dựng phương án kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn cho toà nhà, cho người dân xung quanh.

Cũng tại buổi giao ban, nêu bài học từ vụ việc nhập khẩu thuốc ung thư xảy ra tại Cty VN Pharma đang gây xôn xao dư luận, lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu Sở Y tế kiểm tra công tác đấu thầu, mua sắm thuốc chữa bệnh, vật tư thiết bị để đảm bảo đúng quý trình, đúng giá. Trong đó yêu cầu lưu ý khi đấu thầu phải đảm bảo chất lượng thuốc, không để người dân thắc mắc.

Tú Anh