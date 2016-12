TPO - Nhằm đảm bảo an toàn trong dịp Tết Nguyên đán, UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã và lực lượng cảnh sát PCCC tăng cường đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong thời gian trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Đinh Dậu 2017.

Thành phố Hà Nội yêu cầu đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ trong các dịp Tết 2017 - Ảnh: Minh họa

Văn bản chỉ đạo nêu rõ, trong thời gian trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lượng hàng hóa lưu trữ, luân chuyển, gia tăng đột biến; cũng là thời điểm trên địa bàn thành phố diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, các hoạt động văn hóa, xã hội quan trọng; thời tiết đang trong mùa hanh khô, ảnh hưởng cực đoan của biến đổi khí hậu. Những điều kiện đó tác động đến tình hình cháy, nổ trên địa bàn thành phố; thực tế đã xảy ra các vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống cháy, nổ, ngăn chặn, kiềm chế đến mức thấp nhất vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra; không để cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản; đảm bảo an ninh trật tự phục vụ nhân dân đón năm mới và Tết cổ truyền dân tộc, UBND TP Hà Nội đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu các cơ sở trên địa bàn thành phốbBám sát, thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của UBND thành phố về công tác PCCC.

Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị về nội dung, nhiệm vụ công tác PCCC tại cơ quan, đơn vị, cơ sở và địa bàn của mình quản lý, phụ trách. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân trong thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy, các quy định khác của pháp luật về PCCC. Chú trọng các biện pháp phòng ngừa và kỹ năng xử lý, thoát nạn, thoát hiểm khi có cháy, nổ xảy ra.

Lãnh đạo các đơn vị, Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ sở triển khai ngay công tác kiểm tra, tự kiểm tra an toàn PCCC; khắc phục kịp thời các tồn tại, thiếu sót, vi phạm về an toàn PCCC. Quan tâm, duy trì hoạt động của lực lượng PCCC chuyên ngành, PCCC cơ sở, các lực lượng bảo vệ cơ quan, đơn vị và dân phố, dân phòng theo phương châm “4 tại chỗ”… đảm bảo ứng trực làm nhiệm vụ và xử lý kịp thời ngay từ đầu khi có tình huống cháy, nổ xảy ra nhất là trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017.

Lực lượng cảnh sát PCCC, các đơn vị Công an, Quân đội và các ngành có liên quan của thành phố thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, những cơ sở tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng như: Các khu nhà ở, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ tồn trữ nhiều chất cháy; các công trình cao tầng; trung tâm thương mại, chợ; nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tập trung đông người, nơi tổ chức lễ hội; các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa.

Đảm bảo, duy trì lực lượng, phương tiện ứng trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả khi có cháy, nổ xảy ra.