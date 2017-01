TPO - Chiều ngày 13/1, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Đình Cung, Phó trưởng Ban Tiếp công dân thành phố Hà Nội cho biết, thời gian vừa qua Ban Tiếp công dân đã nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc theo đúng tinh thần chỉ đạo 5 rõ của Chủ tịch UBND Thành phố: “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, “một việc - một đầu mối xuyên suốt”.

Việc khiếu kiện của công dân phát sinh khi Thành phố tiếp tục triển khai nhiều dự án phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, việc chuyển đổi mô hình chợ, dồn điền đổi thửa, xây dựng nông thôn mới… Tình hình khiếu kiện của công dân có giảm về số lượng nhưng tính chất phức tạp vẫn còn; tình trạng công dân khiếu kiện chây ỳ, vượt cấp, đông người không đúng quy định vẫn thường xuyên diễn ra.

Lãnh đạo UBND Thành phố đã tổ chức tiếp công dân tại 2 trụ sở tiếp công dân của Thành phố (34 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm và 20 Hoàng Diệu, quận Hà Đông). Kết quả: đã tiếp 440 lượt/1.306 công dân (giảm 38% lượt so với cùng kỳ năm 2015), trong đó có 36 lượt đoàn đông người (giảm 40% so với cùng kỳ năm 2015), nhận 625 đơn (tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2015).

Việc tiếp công dân thường xuyên được Ban Tiếp công dân Thành phố thực hiện đúng theo quy định của Luật Tiếp công dân. Kết quả: năm 2016 đã tiếp: 3.286 lượt/ 6.229 công dân, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2015, (trong đó: khiếu nại: 635; tố cáo: 395; kiến nghị: 1.521; phản ánh: 733). Nội dung khiếu nại, tố cáo thuộc các lĩnh vực: nhà, đất: 1.747 lượt; giải phóng mặt bằng: 503 lượt; trật tự xây dựng: 403 lượt; chính sách xã hội: 319 lượt; kinh tế môi trường: 314 lượt. Tiếp và xử lý 154 lượt đoàn công dân tập trung đông người khiếu kiện, giảm 54,5% so với cùng kỳ năm 2015. Mặc dù số lượt đoàn khiếu kiện đông người giảm so với năm trước nhưng tính chất phức tạp không giảm.

Các công dân thường xuyên tập trung tại cổng Trụ sở UBND Thành phố để gây áp lực như: đoàn công nhân Công ty Dệt len Mùa Đông kiến nghị về quyền lợi của công nhân khi Công ty di dời nhà máy; đoàn công dân tổ 17, 18, 19 phường Phú Lương khiếu nại việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thanh Hà A, B - Cienco 5 và Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ Nam Ninh, khu Xê tại phường Phú Lương; đoàn công dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức khiếu nại liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng di dời một số hộ dân tại sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức; đoàn công dân xã Hoàng Long, xã Phượng Dực, xã Hồng Thái thuộc huyện Phú Xuyên tố cáo liên quan đến công tác quản lý đất đai, dồn điền đổi thửa tại địa phương; đoàn công dân chợ Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn phản ánh về việc ký hợp đồng thuê kiốt, cắt điện nước tại chợ Phủ Lỗ.

Tổng số đơn đã tiếp nhận: 15.597 đơn (giảm 4,1% so với cùng kỳ năm 2015). Trong đó: nhận trực tiếp 2.013 đơn; nhận qua đường bưu điện 13.584 đơn. Đã phân loại, xử lý báo cáo UBND Thành phố giải quyết theo thẩm quyền: 1.126 đơn; chuyển sở, ngành: 1.556 đơn; chuyển quận, huyện: 4.091 đơn; hướng dẫn: 1.678 đơn; lưu: 7.146 đơn (vì trùng nội dung, không rõ nội dung, đơn nặc danh, đã giải quyết hết thẩm quyền). Đơn thư được Ban Tiếp công dân Thành phố phân loại, xử lý kịp thời, đúng quy định.

Minh Tuấn