TPO - “Chúng tôi yêu cầu không bán cho các đối tượng trẻ. Rất nguy hiểm bởi nó gây ảo giác rất nặng, ảnh hưởng đến thần kinh, trí nhớ”, thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nói.

Nam thanh nữ tú Hà Nội hút bóng cười. Ảnh minh họa

Trao đổi tại một hội nghị diễn ra sáng nay, 14/2, liên quan đến tình hình an ninh trật tự, cụ thể là việc giới trẻ sử dụng bóng cười, thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, đúng là xung quanh một số trường học có bán bóng cười. “Chất hóa học trong bóng cười là do ngành y tế nhập về. Đây cũng là chất để gây mê, nhưng ở một mức độ nào đó thì lại gây ra cười”, ông Định nói.

Theo ông Định, hiện nay như ở Pháp thì có quản lý bóng cười, chỉ cho sử dụng rất hạn chế và có điều kiện. “Ở nước ta, ngành y tế dùng thì không nói làm gì nhưng một số bán ra ngoài, để dùng cái này gây cười. Hít vào cười sằng sặc. Đây cũng là hiện tượng gây ảo giác”, ông Định phân tích.

Theo ông Định, cơ quan công an đã có kiến nghị nhưng các ngành cấp trên chưa có quyết định cụ thể, chưa có mức nào xử phạt về bóng cười.

“Tương tự như shisha, có nước cấm có nước chưa cấm. Cho nên hiện nay ở ta rất là phức tạp. Ngoài tuyên truyền, vận động, chúng tôi đề nghị cấm tuyệt đối kinh doanh bóng cười gần các khu trường học. Yêu cầu không bán cho các đối tượng trẻ. Rất nguy hiểm bởi gây ảo giác rất nặng, ảnh hưởng đến thần kinh, trí nhớ. Vấn đề này rất bức xúc”, ông Định nói.

Về vấn đề này, lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu UBND thành phố, sở Y tế, công an có đề xuất sớm để giải quyết việc này. “Ít nhất trong khi đang nghiên cứu thì chúng ta dừng lại không cho kinh doanh nữa. Tình hình vô cùng nghiêm trọng. Các cháu đang trong quá trình phát triển chưa ổn định, còn rất trẻ, thần kinh còn chưa phát triển hết được. Cho nên bây giờ mà sử dụng loại này nguy hiểm. Ít nhất phải có giải pháp như không được kinh doanh ở gần trường học, nơi nào kinh doanh phải có giấy phép, số lượng hạn chế chứ không thể nhắm mắt ngồi nhìn, xong cơ quan nọ nhìn cơ quan kia, bảo là chưa cấm trong khi đó con em chúng ta dùng. Rất nguy hiểm”, người này nói.