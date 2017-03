TP - Từng là hệ thống tưới tiêu chính của khu vực hai xã Di Trạch và Vân Canh, nhưng từ khi cụm công nghiệp (CCN) đi vào hoạt động, mương tiêu nước Di Trạch bị nhuộm đen bởi nước thải chứa chất thải kim loại nặng không qua xử lý, đổ trực tiếp hàng ngày. Người dân và chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được “giải cứu”.

Một đoạn mương bị ô nhiễm ở Di Trạch, Hoài Đức (Hà Nội). Ảnh: P.V.

Nước ô nhiễm “đầu độc” gần chục ha trồng rau?

Có mặt tại CCN xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội, nhóm phóng viên nhận được ngay những bức xúc của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường nơi đây. Là chủ quán ăn gần CCN, bà Thủy gay gắt nói: Vài năm gần đây, kênh mương bị “đầu độc” nghiêm trọng.

Đặc biệt, con mương nằm giữa một Cty sản xuất thực phẩm và CCN đã biến thành “mương chết”. Bất kể thời tiết, mùi hôi thối, xú uế từ dòng kênh bốc lên nồng nặc, ai đi qua đây cũng phải bịt mũi phóng nhanh qua. Đặc biệt những ngày oi nóng, gia đình phải đóng cửa quán ăn, đóng tất cả các cửa sổ để tránh mùi hôi.

Mương tưới tiêu xã Di Trạch nhuộm màu xanh đen, mùi hắc bốc lên rất khó chịu. Đặc biệt, cống xả nằm sát Cty Minh Tâm (thuộc CCN Di Trạch) liên tục xả ra chất lỏng màu xanh. Chất lỏng màu xanh đậm lan dần, hoà lẫn vào dòng nước màu đen.

Theo ông Tú (người dân xã Di Trạch), việc xả thải từ CCN Di Trạch diễn ra liên tục, người dân đã có đơn kiến nghị gửi lên xã, huyện nhưng đến nay chưa được phản hồi. Để dẫn chứng, ông Tú còn cung cấp một loạt video liên quan. Trong đó, có hình ảnh cống từ CNN Di Trạch xả nước màu ra dòng mương.

Đáng ngại hơn, dòng mương này dẫn đến khu vực bơm tiêu của xã bên cạnh là Vân Canh - nơi có hàng chục ha trồng rau sạch. Bà Đỗ Thị Liễu (nông dân khu Mỏ Át, xã Vân Canh) cho biết, mọi người vẫn phải dùng nước bơm từ kênh lên để tưới tiêu hàng ngày. “Ai cũng biết nước bẩn, nhưng kiến nghị bao lần mà có ai nghe đâu”, bà Liễu than thở. Nhìn những vườn rau sạch mơn mởn, nhưng bên cạnh là những kênh nước tưới tiêu đen ngòm khiến ai cũng phải ái ngại.

Chờ ý thức tự giác của các doanh nghiệp

Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Hoài, cán bộ môi trường xã Di Trạch cho biết, CCN Di Trạch có 18 doanh nghiệp đang hoạt động, tuy nhiên đa phần các doanh nghiệp đều sản xuất cơ khí, ít nước thải ra môi trường. Bà Hoài cho biết thêm, ở đây chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung mà mới chỉ có hồ chứa, chờ lắng rồi xả ra ngoài.

Xã cũng có kiến nghị với huyện, phối hợp kiểm tra thường xuyên CCN này nhưng đến nay chưa phát hiện sai phạm gì về xả thải. Theo bà Hoài, ô nhiễm kênh không chỉ do một CCN Di Trạch thải ra mà phần nhiều còn do các làng nghề từ xã Minh Khai, Cát Quế… xả ra chảy xuống. Đây cũng là tồn tại do các làng nghề chưa được xây dựng hệ thống xử lý thải.

Trả lời lý do CCN có 18 nhà máy mà không được đầu tư hệ thống xử lý nước thải, ông Nguyễn Văn Hiến, Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức khẳng định, trước đây khi xây dựng, CCN được đầu tư rất bài bản, nhưng vì vướng dự án đường trục Hồ Tây - Ba Vì nên phải tạm dừng. Thành phố có thể lấy lại đất bất cứ lúc nào để thực hiện dự án.

“Hiện nay chỉ có thể tăng cường kiểm tra thật chặt chẽ, xử lý nghiêm những trường hợp xả thải gây ô nhiễm môi trường”, ông Hiến nói.

Đại diện UBND huyện Hoài Đức cho biết thêm, huyện sẽ cho kiểm tra ngay hiện trạng xả thải tại CCN Di Trạch mà phóng viên phản ánh. Nếu sai phạm, sẽ lập tức cho dừng hoạt động của nhà máy đến khi xử lý được vấn đề môi trường.