TPO - Trong khi đang đánh bắt cá trên biển, tàu cá NA 93672 TS bị hỏng máy, có nguy cơ bị chìm. Nhận được tin báo, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An đã điều động quân lực ra khơi ứng cứu và lai dắt tàu bị nạn vào bờ an toàn.

Tàu bị nạn được BĐBP lai dắt vào bờ an toàn.

Ngày 2/3, thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Nghệ An cho biết, đơn vị này đã cứu thành công 8 thuyền viên trên tàu cá của ngư dân huyện Quỳnh Lưu từ ngoài khơi về đất liền an toàn.

Theo đó, vào khoảng 23h30p ngày 27/2, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An nhận được thông báo của Đài thông tin duyên hải Bến Thủy về sự việc Tàu đánh cá mang số hiệu NA 93672 TS và 8 thuyền viên do Trần Văn Toàn (trú tại xóm 8, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng, đang hoạt động cách Mũi Ròn, tỉnh Hà Tĩnh khoảng 22 hải lý về phía đông bắc thì bị hỏng máy, trôi dạt trên biển. Lúc đó, các thuyền viên không thể sửa máy, tàu có nguy cơ bị chìm, cần hỗ trợ khẩn cấp.

Ngay lập tức, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An đã chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển phối hợp với chính quyền địa phương và thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí tàu bị nạn để đến hỗ trợ. Đồng thời, điều động tàu BP 06-19-01 cùng 15 cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 lên đường cứu nạn.

Đến 15h30p ngày 28/2, tàu cứu nạn BP 06-19-01 thuộc BĐBP Nghệ An đã tiếp cận được tàu bị nạn, tiến hành cứu nạn, chăm sóc sức khỏe cho các thuyền viên và lai dắt tàu bị nạn vào bờ.

Sáng 1/3, tàu cá NA 93672 TS đã vào cập cảng thuộc Hải đội 2 an toàn, sức khỏe của thuyền viên ổn định.