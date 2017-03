Sau khi loạt hình ảnh hai cô gái ăn mặc hở hang lội xuống nước, dùng bè tự chế ra giữa hồ nước có màu xanh bất thường, lan truyền trên mạng, chính quyền Hải Phòng đã phải thông báo lại lệnh cấm tại đây.

Hoạt động vui chơi, giải trí ở hồ nước xanh này có thể gây nguy hiểm do hồ rất sâu, bờ hồ dễ sạt lở.

Thông tin từ UBND huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết, đã ra lệnh cấm mọi hoạt động ra vào hồ nước xanh tại xã An Sơn (nơi được giới trẻ đặt cho cái tên "Tuyệt tình cốc"), đặc biệt nghiêm cấm việc quay phim chụp ảnh tại đây. Huyện cũng đã yêu cầu chính quyền địa phương rào chắn toàn bộ khu vực hồ nước xanh bất thường này.

UBND xã An Sơn cho biết thêm, hồ nước xanh rộng hơn 30 ha tại xã An Sơn, huyện Thuỷ Nguyên này là hồ nước nhân tạo. Hồ hình thành do quá trình khai thác đá âm, lòng hồ sâu từ 30 đến 40 mét, xung quanh bờ hồ địa chất thiếu ổn định, những tảng đá lớn có thể sập xuống bất cứ lúc nào, rất nguy hiểm.

Thời gian gần đây, mỗi ngày có tới hàng trăm người dân kéo đến hồ để chụp ảnh, ngắm cảnh hồ, gây nhiều xáo động tại địa phương. Qua rà soát khu vực này nằm trong vành đai an toàn nổ mìn khai thác đá của Công ty xi măng Phúc Sơn. Nhận thấy sự rất nguy hiểm ở đây, UBND huyện Thủy Nguyên đã giao cho Công ty xi măng Phúc Sơn và chính quyền địa phương cắm cọc bê tông, rào lưới B40 xung quanh hồ để đảm bảo an toàn. Theo đó các thuyền, đò phát sinh cũng như các máy đạp vịt tự phát cũng đã bị di chuyển và cấm hoạt động.

UBND huyện Thủy Nguyên đã chỉ đạo xã An Sơn, Công ty xi măng Phúc Sơn tăng cường công tác kiểm tra tại hồ nước; nghiêm cấm mọi hành vi ra vào và cấm quay phim chụp ảnh tại đây.