TPO - Sau bữa cơm trưa 1/4, 38 công nhân Công ty Điện tử BSE thuộc KCN Nam Cấm (Nghi Lộc, Nghệ An) có biểu hiện buồn nôn, chóng mặt, đau bụng...

Bệnh viện 115 Nghệ An huy động hết bác sĩ đến cấp cứu kịp thời

Thông tin từ Bệnh viện 115 Nghệ An cho biết, có tới 38 công nhân nhập viện vào lúc 15h với tình trạng chóng mặt, buồn nôn và đau bụng. Khi nhận được tin yêu cầu cấp cứu, bệnh viện này đã huy động tới 10 xe cứu thương tới hiện trường để đưa các bệnh nhân tới bệnh viện kịp thời.

Một công nhân tên Khánh Ly của công ty BSE cho biết, có rất nhiều người không ăn cơm trưa tại công ty những vẫn có triệu chứng đó. Chúng tôi rất hoang mang, không hiểu lý do vì sao.

Đến khoảng 16h cùng ngày, có thêm 6 công nhân khác cũng phải nhập viện, nâng con số lên 44 công nhân. Bác sĩ tại Bệnh viện 115 Nghệ An nhận định, một số công nhận nhập viện ban đầu có khả năng là do ngộ độc thực phẩm, còn một số người khác nhập viện sau nhưng không ăn trưa tại công ty mà chỉ biểu hiện chóng mặt, buồn nôn, có thể là do hội chứng đám đông.

Có công nhân không ăn trưa cũng có triệu chứng

Công nhân cấp cứu

Hàng chục công nhân có triệu chứng chóng mặt, đau bụng, buồn nôn

Hiện hầu hết y, bác sĩ tại bệnh viện này được điều động đầy đủ để tiến hành thăm khám và sơ cứu kịp thời cho các công nhân.

Nguyên nhân sự việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.