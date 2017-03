Vào thời điểm công ty may Kwong Lung Meko (khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) phát hoả vào sáng nay (23/3), hàng ngàn công nhân hoảng loạn tháo chạy thoát thân.

Còn bà Lê Thị Phượng, công nhân công ty may ngồi thất thần ven đường. Khi phát hiện ngọn lửa bùng phát ở kho trên tầng 5, mọi người la hét rồi mạnh ai nấy chạy từ tầng 5 xuống đất. Bảo vệ lấy bình chữa cháy mini dập lửa nhưng chẳng ăn thua.

Bà Liên quê ở thành phố Châu Đốc (An Giang). Gia đình bà gồm 4 người đều xuống Cần Thơ trong suốt 5 năm qua. Bà Liên và con gái làm công nhân cho công ty may, còn chồng và con trai làm thuê bên ngoài. “Bây giờ công ty cháy, hai mẹ con mất việc, lấy gì mà sống”, bà Liên than thở.