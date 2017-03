Sáng 12/3, tuyến đường Quốc lộ 1A đoạn qua Thánh đường Tắc Sậy (tọa lạc tại thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) – Thánh đường nổi tiếng, lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã xảy ra ùn tắc giao thông nhiều giờ.

Nguyên nhân do hàng vạn du khách thập phương trong và ngoài nước cùng hàng ngàn phương tiện giao thông các loại đổ về tham dự lễ giỗ Linh mục Trương Bửu Diệp (còn gọi là Cha Diệp) lần thứ 71.



Trên tuyến đường quốc lộ 1A mới đi qua khu Thánh đường Tắc Sậy, hàng ngàn phương tiện giao thông các loại đậu kín 2 bên đường kéo dài từ cầu Hộ Phòng mới đến vòng xoay Tắc Sậy (gần 2km) khiến việc lưu thông rất khó khăn, xe phải nhích từng chút một, có lúc không thể đi được.



Trong khi đó, đoạn quốc lộ 1A cũ qua nội ô trung tâm phường Hộ Phòng chật kín xe ô tô nối dài, chỉ còn một làn nhỏ ở giữa để xe máy di chuyển; vòng xoay Tắc Sậy tiếp giáp 2 tuyến đường quốc lộ 1A cũ và mới cũng trong tình trạng quá tải, không thể lưu thông.



Do kẹt xe, các xe ô tô đã thả khách xuống tại vòng xoay Tắc Sậy hoặc tận đầu cầu Hộ Phòng, cách Thánh đường Tắc Sậy 1 – 2km, khách hành hương phải vất vả đi bộ đến Thánh đường. Ngoài ra, các hàng quán mọc lên san sát và người bán hàng rong ăn theo, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường cũng góp phần khiến giao thông ùn tắc.



Các đơn vị chức năng đã huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, Công an thị xã Giá Rai và Công an xã Tân Phong cùng điều tiết giao thông, giữ trật tự công cộng. Đến hơn 10 giờ cùng ngày, tình hình kẹt xe mới được giải tỏa, các phương tiện giao thông có thể lưu thông dễ dàng hơn nhưng vẫn còn tình trạng rất nhiều xe đậu hàng dài trên tuyến quốc lộ.



Khu Thánh đường Tắc Sậy là một trong ba địa chỉ du lịch tâm nổi tiếng nhất của tỉnh Bạc Liêu bên cạnh Khu du lịch Quán Âm Phật Đài (thành phố Bạc Liêu), chùa Hưng Thiện (huyện Vĩnh Lợi). Hàng năm, Thánh đường Tắc Sậy thu hút hơn 500 ngàn lượt khách về chiêm bái, đông nhất là từ sau Tết Nguyên đán đến hết tháng ba âm lịch.



Theo các đơn vị chức năng và nhiều người dân địa phương, tình trạng kẹt xe, không thể lưu thông qua khu vực Thánh đường Tắc Sậy năm nào cũng lặp lại do khách hành hương và lưu lượng phương tiện giao thông đổ về quá đông, mặc dù lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để điều tiết giao thông.

