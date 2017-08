Hàng trăm công nhân tập trung đòi quyền lợi

Sự việc bắt đầu diễn ra từ khoảng 12 giờ 15 phút, sau bữa cơm trưa, công nhân đồng loạt ra khu vực trước cổng công ty để bày tỏ sự phản đối về việc một số quyền lợi của người lao động chưa đảm bảo.

Theo phản ánh của một số công nhân làm việc tại công ty thì người lao động bị ép tăng sản lượng và làm thêm ngoài giờ nhưng không được thanh toán tiền lương. Ngoài ra, một số quyền lợi của người lao động chưa được thỏa đáng khiến công nhân bị thiệt thòi.

Từng tốp công nhân đã đứng trước cổng công ty, đồng thời chắn ngang quốc lộ 47, đoạn qua công ty khiến nhiều phương tiện tham gia giao thông bị ách tắc. Nhiều phương tiện ô tô không thể lưu thông qua đoạn đường này.

Trước sự việc trên, chính quyền địa phương đã cử lực lượng Công an xã ra đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông. Được biết, công ty này đi vào hoạt động từ cuối năm 2014, với ngành nghề chính là sản xuất giày dép.

Hoàng Lam