TPO - Ngày 19/1, đoàn công tác của Sư đoàn bộ binh 315 có chuyến thăm, tặng quà tết cho cho gia đình chính sách, người nghèo tại Quảng Nam.

Nhiều phần quà Tết được trao tận tay gia đình chính sách và hộ nghèo.

Cụ thể, đoàn trao 125 phần quà gồm mỳ chính, dầu ăn, nước mắm…(mỗi suất trị giá 300.000 đồng) cho người gia đình chính sách, hộ nghèo các xã Trà Vân (huyện Nam Trà My), xã Trà Sơn (huyện Bắc Trà My); xã Tam Nghĩa, Tam Mỹ Tây (huyện Núi Thành); xã Bình An, Bình Trung, Bình Quế (huyện Thăng Bình) và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam.

Trung tá Lương Đình Chung – Phó Chính ủy Sư đoàn bộ binh 315 tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, Quảng Nam.

Ngoài ra, 103 suất quà (300.000đồng/ suất) được tặng cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân dự bị có hoàn cảnh khó khăn.

Niềm vui nhận quà tết.

Trung tá Lương Đình Chung – Phó Chính ủy Sư đoàn bộ binh 315 chia sẻ, món quà tuy không lớn nhưng đó là tấm lòng của anh em chiến sỹ trong Sư đoàn tích góp lại với mong muốn góp thêm cho người dân một cái Tết ấm cúng, đồng thời n cũng cố tình quân dân.

Nhận món quà từ đoàn công tác, ông Phạm Phú Thạch (78 tuổi, trú thôn Lâm Bình Phương, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My) xúc động, chỉ còn vài ngày nữa là tết nhưng năm nay chưa sắm sửa được gì. Cả ba đứa con đều đi làm ăn xa không về nên năm nay chỉ có hai ông bà ăn tết ở nhà. Bà Văn Thị Nhung – vợ ông thì bị mù đã nhiều năm nay. “Tui cũng chỉ định mua gói bánh về thắp hương, nhà nghèo nên ăn tết đơn giản thôi. Nào ngờ nhận được phần quà tết thế này chúng tôi vui lắm” – ông Thạch chia sẻ.

Ông Nguyễn Thanh Luận - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Trà Vân (huyện Nam Trà My) cho hay địa phương là xã đặc biệt khó khăn. Cả xã có 644 hộ thì gần 90% là hộ nghèo. Những món quà của đoàn từ thiện đến với người dân dịp tết có ý nghĩa rất lớn cả về vật chất và tinh thần, và cũng góp phần kết nối tình quân dân thắm thiết giữa bộ đội với nhân dân.