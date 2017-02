Từ nhiều ngày nay, hàng vạn du khách thập phương đã đổ về chen chân ở Đền Bà Chúa Kho (Cỗ Mễ, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh), "đốt" tiền thật, vay tiền ảo, mong được làm “con nợ” bà Chúa.

Đến hẹn lại lên, như thường lệ, những ngày đầu năm mới 2017, hàng vạn du khách thập phương từ các vùng miền nô nức đổ về chen chân ở Đền Bà Chúa Kho để tạ lễ xin lộc đầu năm. Dọc hai bên đường Ngô Gia Tự - phường Suối Hoa - TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, đoàn người cùng xe cộ dài hàng cây số dẫn đến nơi có Đền Trình thờ Ba toà Thánh mẫu.

Biển người đông nghịt từ ngoài vào trong Đền Bà Chúa Kho.

Chạy dài hai bên đường, từ Đền Trình vào đến Đền Bà Chúa Kho dài khoảng 3km, các dịch vụ ăn theo mùa lễ hội “nở rộ” như trông giữ ô tô, xe máy, nhận sắp lễ, viết sớ, mang vác thuê, cúng thuê... Giao thông ùn tắc nghiêm trọng, lực lượng cảnh sát giao thông rất vất vả phân luồng.

Sau khi cúng lễ, các gia chủ “đặt cọc” trước với Bà Chúa bằng hương khói, hóa vàng, khiến cho không gian vốn đã lèn chặt người tại Đền Bà chúa Kho càng trở nên đặc quánh, ngột ngạt. Do đó ban tổ chức đã bố trí 2 cụ bà thường xuyên túc trực ở nơi thắp hương để rút hương dúng vào nước cho đỡ khói.

Chen nhau "đốt tiền thật, vay tiền ảo".

Công an thành phố Bắc Ninh tăng cường lực lượng cán bộ chiến sĩ thường xuyên tuần tra, quanh khu vực Đền Bà Chúa nên hiện tượng trộm cắp, móc túi giảm so với những năm trước.

Lãnh đạo BQL di tích cho biết, do lượng khách đến Đền Bà Chúa Kho ngày một tăng nên BQL đã phối hợp với chính quyền địa phương và công an từ phường tới tỉnh bảo đảm an ninh trật tự cho du khách. Loa phóng thanh của BQL luôn phát đi khuyến cáo du khách không thuê người cúng bái, giữ gìn vệ sinh chung, bảo quản tài sản cá nhân, nếu bị lôi kéo, doạ dẫm, “chặt chém” báo ngay cho BQL hay lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại Đền để can thiệp, giải quyết kịp thời.