TP - Do quan niệm ăn thịt heo rừng đầu năm sẽ đem lại may mắn cả năm nên việc săn bắn, buôn bán loại thú này những ngày trước và trong Tết tại Quảng Ngãi diễn ra khá rầm rộ. Thậm chí thịt heo rừng được bày bán công khai giữa trung tâm thành phố.

Quầy bán thịt heo rừng trên lề đường Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi (Ảnh chụp lúc chiều tối ngày 29 Tết Đinh Dậu)

Heo rừng giữa phố

Chiều tối 29 Tết, chen giữa chợ hoa tấp nập trên đường Phạm Văn Đồng (thành phố Quảng Ngãi) có một quầy hàng bán thịt heo rừng công khai bên lề đường (trước cửa nhà 143-145, đường Phạm Văn Đồng). Trên chiếc bàn nhỏ có nguyên một đầu heo rừng to còn đọng máu tươi và mấy tảng thịt còn nguyên lông đen, cứng và dài.

Theo những người có kinh nghiệm, căn cứ vào phần đầu cũng như phần lông trên những miếng thịt còn lại, con heo rừng xấu số này có trọng lượng khoảng 100 kg. Hai phụ nữ đứng bán luôn tay cắt thịt và dùng “bình khò” phun lửa thui lông trên những miếng thịt đã được khách chọn mua.

Vừa làm, người bán hàng mặc áo kẻ ca rô giới thiệu con heo này mới được mối cung cấp cách đây khoảng một giờ nên thịt còn tươi rói và giá bán 400.000 đồng/kg. Để chứng minh cho khách thấy đây là thịt heo rừng chính hiệu, người bán hàng vừa “khò” vừa dùng mũi dao cào trên mặt da của miếng thịt vừa thui vàng ươm để lộ dấu chân lông 3 cái chụm một. Khách hàng xúm xít và ai cũng kiên nhẫn chờ đợi để mua được một miếng thịt “ăn lấy hên” trong năm mới. Chỉ một loáng sau, những tảng thịt toàn lông được khách hàng mua hết.

Cũng trong ngày 29 Tết, anh Nguyễn Đ., một chủ quán nhậu ở thôn Đồng Miếu, xã Hành Tín Tây (huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết vừa mua được 2 kg thịt heo rừng tươi từ một đầu mối quen biết với giá 350.000 đồng/kg. Theo lời anh Đ., khi hay tin có toán thợ săn bắn được heo rừng, anh vội chạy đến định mua cả con về bán lại nhưng đến nơi đã có người khác nhanh tay tranh mất. Họ đã xẻ thịt bán nên anh đành mua lại một ít cất vào tủ lạnh ăn dần trong những ngày Tết.

Anh Đ. kể, Tết năm ngoái, anh cũng may mắn mua được một con heo rừng, nhưng toán thợ săn giữ lại đầu đuôi để cúng, phần còn lại anh mua sỉ với giá 150.000 đồng/kg và về làm thịt bán với giá 350.000- 400.000 đồng/kg.

Ăn để lấy may?

Ông Nguyễn Th., một người dân xã Ba Động (huyện Ba Tơ) cho biết, trước kia dọc theo Quốc lộ 24 từ Kon Tum về Quảng Ngãi là nơi hoạt động săn bắt, vận chuyển, buôn bán thú rừng và heo rừng vào dịp Tết khá nhộn nhịp. Những năm gần đây do lực lượng kiểm lâm kiểm soát gắt gao nên việc săn bắt, vận chuyển buôn bán heo rừng không hoạt động công khai như trước nhưng nếu cần là có. “Tết năm nay tôi chỉ mua 1 kg để dành đãi khách quý ngày đầu năm, và chỉ cần ới một tiếng là có người đem đến tận nhà”- ông Nguyễn Th. nói.

Bà Ba Liền (nhà ở huyện Đức Phổ) chuyên buôn hàng từ Quảng Ngãi-Kon Tum và ngược lại theo Quốc lộ 24, cho biết bà cũng thường đặt thợ săn cung cấp heo rừng nguyên con từ huyện Koplong (Kon Tum) hoặc huyện miền núi Ba Tơ của Quảng Ngãi để đưa về miền xuôi bán trong dịp Tết. “Bất cứ lúc nào có tin báo có hàng là tui cho xe đến tận nơi lấy hàng”- bà Ba Liền nói. Bà cũng cho biết, heo rừng chưa thui, còn nguyên lông được ưa chuộng và được giá hơn nên cánh thợ săn thường để nguyên con bán.

Để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng trong quá trình vận chuyển, heo rừng sau khi săn thường được bao gói kỹ bằng bao nilon và đưa lên xe để lẫn vào các loại hàng hóa khác. Vì mua tận gốc, bán tận ngọn nên lợi nhuận thu được trên mỗi con heo khá cao. Vì vậy người buôn heo rừng dịp Tết thường rất “ham”.

Theo bà Ba Liền, do quan niệm ăn heo rừng vào dịp Tết hay những ngày đầu năm mới âm lịch là cả năm gặp may mắn nên dù thịt heo rừng rất đắt so với thịt heo nuôi, thậm chí đắt hơn cả thịt bò nhưng nhiều người vẫn cố mua để dùng. Vì nhu cầu tăng nên năm nào cũng vậy, cứ đến cận Tết là các toán thợ săn thường ráo riết đi săn bắn hay đặt bẫy heo rừng về bán.