TP - Ngày 22/4/2017, trên tuyến đường liên xã ở bờ sông Hậu tại khu vực tổ 14, ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng kéo dài trên 70m làm 16 căn nhà bị sập xuống sông Hậu, 40 căn nhà khác có nguy cơ sạt lở cao. Tổng thiệt hại 8,8 tỷ đồng. Rất may, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người.

Hiện trường vụ sạt lở xảy ra ngày 22/4 ở xã Mỹ Hội Đông, tỉnh An Giang. Ảnh: TTXVN.

Sáng 23/4/2017, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị sập do sạt lở. Chiều cùng ngày, tỉnh An Giang đã hỗ trợ 16 hộ có nhà và nền nhà bị sập, 42 hộ có nhà nằm ở khu vực sạt lở nguy hiểm (đã di dời khẩn cấp ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở) mỗi hộ 40 triệu đồng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang cũng đã hỗ trợ 16 hộ có nhà và nền nhà bị sạt lở với tổng số tiền 78 triệu đồng; vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ tiền mặt và quà quy thành tiền tổng số 180 triệu đồng.

Chính quyền địa phương đã vận động 105 hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng di dời đến nơi an toàn. Đồng thời, huyện Chợ Mới đã thông báo tạm thời cho học sinh Trường Tiểu học A Mỹ Hội Đông nghỉ học trong 2 ngày (ngày 24 và 25/4).