Qua nhịp cầu báo Tiền phong, Cty Liên doanh TNHH KFC Việt Nam (địa chỉ tại 292 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Q, Hai Bà Trưng, Hà Nội) hỗ trợ người dân vùng lũ Nghệ An 453 chiếc áo, 1.565 chiếc quần. Toàn bộ số quần áo này đều mới sản xuất, chưa qua sử dụng. Ngoài ra, một doanh nghiệp khác đã hỗ trợ cho bà con Nghệ An hàng nghìn gói mì tôm.

- Trường Tiểu học Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An), nơi còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Ngày 21/12/2016, Tỉnh hội Chữ thập đỏ Nghệ An đã phối hợp với báo Tiền phong vượt hàng trăm cây số đường rừng chuyển toàn bộ số quà tặng của Cty Liên doanh TNHH KFC Việt Nam và hỗ trợ của các doanh nghiệp khác trao cho người dân xã nghèo Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. “Sự giúp đỡ của Cty Liên doanh TNHH KFC Việt Nam và các nhà hảo tâm rất quí giá, kịp thời chia sẻ khó khăn của người dân nghèo vùng lũ”, chị Nguyễn Lương Hồng, Chủ tịch tỉnh hội Chữ thập Đỏ Nghệ An phát biểu. Trong trận lũ vừa qua, tỉnh Nghệ An bị thiệt hại khoảng 548,05 tỷ đồng.