TPO - Theo báo cáo của Phòng Quản lý đô thị quận Hoàn Kiếm, quận huy động 1.562 người tham gia vào lập lại trật tự đô thị, lấy lại vỉa hè. Trong 2 ngày 27,28/2, đã xử lý gần 297 trường hợp vi phạm, phạt hơn 242 triệu đồng.

Một chủ hộ kinh doanh trên phố Lương Văn Can ký biên bản nộp phạt vì hành vi lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: Trường Phong

Theo báo cáo, thực hiện chỉ đạo của UBND quận Hoàn Kiếm về việc thực hiện đảm bảo trật tự và văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, quận đã chỉ đạo các lực lượng, UBND các phường đồng loạt ra quân từ 8h ngày 27/2.

Công an quận cũng đã có phiếu giao việc cho trưởng công an 18 phường và đội trưởng đội CSGT – TT – CĐ tiếp tục huy động lực lượng ra quân giải quyết trật tự giao thông, đô thị trên địa bàn quận. “Trong ngày 27 – 28/2 do thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an quận trực tiếp chỉ đạo ra quân”, báo cáo nêu rõ.

Theo báo cáo, lực lượng tham gia trên toàn quận có 1.562 người, với các thành phần gồm lãnh đạo UBND và công an phường, lực lượng công an, lực lượng chuyên trách giữ gìn trật tự đô thị phường, tổ tự quản khu dân cư, các ngành đoàn thể các phường và tổ liên ngành quận gồm công an quận, phòng quản lý đô thị quận, đội thanh tra giao thông vận tải hoàn kiếm, Cty TNHH môi trường đô thị - chi nhánh Hoàn Kiếm.

Theo số liệu tổng hợp, trong hai ngày 27 và 28/2, các lực lượng toàn quận đã xử lý 297 trường hợp với số tiền 242.450.000 đồng, trong đó vi phạm trật tự đô thị 112 trường hợp (phạt 129.050.000 đồng); vi phạm trật tự an toàn giao thông 156 trường hợp (phạt 103.250.000đồng); vi phạm vệ sinh môi trường 29 trường hợp (phạt 10.150.000 đồng).

Báo cáo cũng nêu rõ, đã tập trung xử lý tại 44 tụ điểm phức tạp theo chỉ đạo của UBND quận.

Ngoài ra, lực lượng chức năng của quận đã thu giữ 235 bàn ghế các loại, tháo dỡ 81 mái che, bạt che, cầu dắt xe, ô dù, biển quảng cáo…