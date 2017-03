TP - Nhiều vụ cháy liên tục xảy ra trong thời gian gần đây tại phố cổ Hội An (Quảng Nam) khiến nhiều người lo lắng. Trong khi dự án về PCCC với kinh phí hơn 200 tỷ đồng vẫn đang chờ duyệt kinh phí, Hội An đang phải tự đề ra các giải pháp cấp tốc phòng cháy, chữa cháy đối với khu di sản văn hóa thế giới đặc biệt này.

Vụ cháy nhà cổ số 76 Nguyễn Thái Học tháng 11/ 2016

Mối lo thường trực

Vụ cháy mới đây nhất ngày 15/2 tại quán cà phê số 95 Nguyễn Thái Học được xác định do chập điện. Trước đó, tháng 11/2016, trên đường này nhà cổ số 76 cũng phát hỏa, phải mất hơn 1 giờ đồng hồ lực lượng chức năng và người dân mới dập tắt được ngọn lửa. Nguyên nhân cũng do chập điện. Do được phát hiện kịp thời nên thiệt hại không lớn. Tuy nhiên mối lo hỏa hoạn vẫn thường trực bởi đặc trưng ở phố cổ Hội An các ngôi nhà cổ có vị trí sát kề nhau, nguy cơ lây lan là rất cao. “May mắn cho Hội An là các vụ cháy đều diễn ra ban ngày và được phát hiện và dập tắt kịp thời nên thiệt hại không nhiều nếu không đã to chuyện rồi. Nhà cổ kề nhau nên nếu có cháy thì nguy cơ cháy cả khu là rất dễ xảy ra và lúc đó thì thiệt hại không thể nào tính hết được” - Phó chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Sơn bày tỏ.

Theo vị phó chủ tịch thành phố, lâu nay hỏa hoạn vẫn là mối lo thường trực nếu chưa có những giải pháp căn cơ. Đó là việc trang bị hệ thống cảnh báo cháy, giải pháp PCCC hoàn toàn tự động như trong dự án PCCC mà chính quyền thành phố từng đệ trình năm 2012. Dự án nằm trong Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An (tổng kinh phí 1.468 tỷ), trong đó thành phần về PCCC có kinh phí 241 tỷ đồng, hiện vẫn phải chờ nguồn để bố trí kinh phí.

Trong khi đó, công tác chữa cháy khi có hỏa hoạn tại phố cổ cũng gặp nhiều khó khăn. Đại tá Đinh Xuân Nghĩ – Trưởng Công an TP. Hội An cho biết, đội cảnh sát PCCC Bắc Quảng Nam đặt tại phường Thanh Hà. Từ đây di chuyển tới trung tâm phố cổ mất chừng 20 phút. Tuy nhiên, do đường hẹp nên khi có cháy nếu cử xe lớn thì không vào được mà xe nhỏ thì không đảm bảo chữa cháy khiến công tác chữa cháy lâu nay đang gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, các vụ cháy xảy ra tại những ngôi nhà cho thuê để kinh doanh, không có người thường xuyên túc trực cũng là một trong những nỗi lo của ngành chức năng dù trước đó đã tuyên truyền và mỗi gia đình đã trang bị bình chữa cháy mini.

Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó chủ tịch UBND TP. Hội An cho hay, sắp tới ngoài kế hoạch dài hơi là tiếp tục quyết liệt, tranh thủ trung ương để phê duyệt sớm dự án PCCC phố cổ thì Hội An sẽ tập trung các giải pháp phòng chống cấp tốc. Cụ thể: cử các đội thường xuyên tuyên truyền tại các nhà hàng, nhà dân trong phố cổ về nâng cao ý thức cảnh giác PCCC. Đồng thời, kiểm tra lại toàn bộ các hệ thống điện, đảm bảo phải sửa chữa khắc phục ngay nếu có hư hỏng; Không để các kho chứa các hàng hóa dễ cháy như vải vóc, quần áo… trong phố cổ; Yêu cầu các hộ trang bị dụng cụ PCCC tại chỗ, xác lập lực lượng chữa cháy của địa phương.