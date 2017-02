TPO - Chùa Ông và các hội quán tại phố cổ Hội An từ lâu nổi tiếng linh thiêng. Từ sáng sớm 12/2 (16 tháng Giêng), dòng người từ khắp nơi đổ dồn về chùa Ông tuần tự xếp chờ đến lượt vào dâng hương, xin xăm, xin lộc đầu năm, tạo ra hình ảnh khác hẳn những lễ hội xô bồ ở nhiều nơi.

Từ sáng sớm, đã có rất nhiều người dân đứng xếp hàng chờ lượt vào chùa Ông.

Theo lệ, cứ tới ngày 16 tháng giêng người dân cùng du khách lại kéo nhau về chùa Ông và Hội quán Phúc Kiến để dâng hương, cầu bình an cho năm mới.

Bà Trần Thị ánh Tuyết (73 tuổi, Đà Nẵng), chia sẻ: “Đây là lần thứ 10 tôi tới Hội An, năm nào cô cũng đi cùng gia đình. Nghe nói chùa Ông xin xăm rất may mắn nên tôi đến đây từ 4 giờ sáng để cầu bình an và sức khỏe cho gia đình”.

Để không xảy hiện tượng chen lấn xô đẩy nhau xung quanh chùa được thiết kế rào chắn, dành lối cho người dân xếp hàng.

Để đảm bảo trật tự, các lực lượng công an, đội dân quân đã đứng chốt tại các điểm hành hương.

Các con đường dẫn vào chùa Ông như đường Trần Phú, Nguyễn Huệ… đều đông người.

Gần đó, hội quán Phúc Kiến dòng người ra vào cũng đông không kém, trong đó có nhiều khách nước ngoài.

Người dân thắp hương cầu an cho năm mới.