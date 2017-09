Hội nhà báo Đà Nẵng lên tiếng vụ phóng viên bị “khủng bố” bằng luyn và rắn

TPO - Chiều ngày 1/9, Hội nhà báo TP Đà Nẵng đã ký công văn số 37 gửi Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, Công an Đà Nẵng, Phòng An ninh văn hóa (PA 83, Công an Đà Nẵng) về việc một phóng viên thường trú tại địa bàn liên tục bị đe doa và uy hiếp.