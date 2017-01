TPO - Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh tăng cường giúp thời tiết khô ráo hơn nhưng cũng lạnh hơn. Sáng nay nhiệt độ ở nhiều nơi xuống thấp nhất từ đầu đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết các tỉnh Trung Trung Bộ. Ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét, riêng phía Đông trời rét đậm, vùng núi rét hại.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh tăng cường giúp thời tiết khô ráo hơn nhưng cũng lạnh hơn. Sáng nay nhiệt độ ở nhiều nơi xuống thấp nhất từ đầu đông. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ xuống còn 3,2 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) là 5,9 độ C, Sa Pa (Lào Cai) là 7,2 độ C. Ngân Sơn (Bắc Kạn) là 9,4 độ C, Sìn Hồ (Lai Châu) là 10,3 độ C và Hà Nội là 11,8 độ C.

Ông Hải cho biết, ngày và đêm hôm nay mưa nhỏ, trời tiếp tục rét đậm và rét hại. Ngày mai trời không mưa, rét đậm chỉ còn ở các tỉnh vùng núi và trung du phía Bắc. Đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa trời rét.