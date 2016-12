TPO - Sáng 30/12, hàng loạt tài xế các nhà xe tuyến Mỹ Đình đi Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, đã không đón khách như thường lệ.

Ước tính sơ bộ khoảng 100 lượt xe từ chối đón khách khiến nhiều người không được phục vụ nhu cầu đi lại, ùn ứ trong bến.

Trao đổi với Tiền Phong, chị Nguyễn Thị Hải, Giám đốc nhà xe Hải Thắng (tuyến Mỹ Đình - Ninh Bình) cho biết, từ sớm nhiều doanh nghiệp vận tải từ chối phục vụ hành khách do không đồng tình với sự điều chuyển sang bến xe Nước Ngầm.

Nữ giám đốc cho rằng, việc điều chuyển ảnh hưởng tới lợi nhuận kinh doanh vận tải của doanh nghiệp, lệch tuyến đi lại của người dân. "Để đến được bến xe Nước Ngầm đón xe như thường lệ, hành khách phải bỏ thêm tiền đi xe ôm hoặc taxi từ Mỹ Đình sang bến Nước Ngầm", chị nói.

Một tài xế xe giường nằm tuyến Nghệ An - Mỹ Đình cho hay, anh chỉ lái xe xếp lốt như thường lệ nhưng không nhận khách. Hàng trăm người dân không có xe phải đi xe dù hoặc sang bến khác bắt xe.

Trưa cùng ngày lãnh đạo bến xe Mỹ Đình cho biết, theo ước tính sơ bộ khoảng 100 lượt xe từ chối đón khách khiến nhiều người không được phục vụ nhu cầu đi lại, ùn ứ trong bến. Ban giám đốc đã huy động hơn 100 xe tăng cường hỗ trợ và lực lượng thanh tra, CSGT, CSTT đảm bảo an ninh trật tự khu vực cửa ra bến xe.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội có văn bản thông báo kết luận của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung về phương án điều chuyển các lượt xe khách chạy trái tuyến trên địa bàn. Theo đó, ông Chung yêu cầu, từ ngày 2/1/2017, Sở GTVT phải thực hiện việc trên và sẽ chỉ đạo Công an “nhốt” các xe khách vi phạm.



Theo văn bản số 526 do Văn phòng UBND thành phố Hà Nội phát đi, thời gian qua tập thể lãnh đạo UBND thành phố đã chỉ đạo lập và triển khai phương án sắp xếp, điều chuyển luồng tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô, không để xảy ra tình trạng xe khách chạy xuyên tâm.



Tuy nhiên, Sở GTVT Hà Nội và các đơn vị triển khai thực hiện quá chậm. UBND thành phố yêu cầu Sở GTVT Hà Nội và các đơn vị liên quan thực hiện ngay và triệt để việc sắp xếp, điều chuyển toàn bộ các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh tại các bến xe trên địa bàn theo quy hoạch, như đúng luồng tuyến, đúng bến, không chạy xuyên tâm thành phố…



Khi điều chuyển, phải thực hiện theo nguyên tắc: sắp xếp, điều chuyển các tuyến xe khách của cùng một tỉnh về cùng một bến tiếp nhận, đảm bảo không vượt quá công suất của bến đó. Thời gian thực hiện điều chuyển từ ngày 2/1/2017. Lãnh đạo thành phố giao công an rà soát, mở đợt cao điểm xử lý các xe đi sai luồng tuyến, sai bến; vận dụng các mức phạt tối đa và thời gian giữ xe tối đa đối với xe vi phạm.



Thực hiện chỉ đạo trên, cuối tuần qua, Sở GTVT đã đưa ra phương án điều chuyển. Theo đó, từ ngày 2/1, triển khai điều chuyển các tuyến chạy đến các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Hà Tĩnh, Nam Định, Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình đang hoạt động tại các bến xe Mỹ Đình, Gia Lâm, Yên Nghĩa, Sơn Tây, Trôi, Phùng chuyển về bến xe Nước Ngầm. Điều chuyển các tuyến chạy đến các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái đang hoạt động tại các bến xe Nước Ngầm, Giáp Bát, Yên Nghĩa chuyển về bến xe Mỹ Đình. Các tuyến xe đi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đắk Nông, Điện Biên, Hòa Bình, Kon Tum, Sơn La, Thanh Hóa (các huyện Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Quán Lào, Thọ Xuân, Yên Cát đi theo hướng Hồ Chí Minh) đang hoạt động tại các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm, Nước Ngầm về bến xe Yên Nghĩa.



Với các tuyến xe chạy đi tỉnh Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên đang hoạt động tại các bến xe Mỹ Đình, Gia Lâm, Yên Nghĩa, Sơn Tây chuyển về bến xe Giáp Bát; điều chuyển các tuyến đi tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn đang hoạt động tại các bến Yên Nghĩa, Nước Ngầm, Sơn Tây chuyển về bến xe Gia Lâm.