TPO - Từ chiều ngày 31/3 đến rạng sáng 1/4, các lực lượng chức năng mới khám nghiệm xong hiện trường, thi thể của 6 nạn nhân được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Lực lượng Công an trắng đêm làm nhiệm vụ.

Ghi nhận tại hiện trường, sau hai vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 48, lực lượng Công an tỉnh do Thượng tá Nguyễn Đức Hải (Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An) dẫn đầu phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện Quỳ Hợp chỉ đạo trực tiếp các đơn vị liên quan bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân, khắc phục hậu quả của vụ tai nạn.

Theo đó, xác định tính nghiêm trọng của hai vụ tai nạn, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã điều động 40 cán bộ, chiến sỹ chia làm 2 tổ thực hiện nhiệm vụ tại hai hiện trường, khẩn trương hoàn thành công tác khám nghiệm ngay trong đêm.

Thượng tá Nguyễn Đức Hải – Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết: “Công tác khám nghiệm cơ bản đã hoàn tất, danh tính nạn nhân đã được xác định. Tuy nhiên, nguyên nhân hai vụ tai nạn vẫn chưa thể khẳng định chính xác. Đoạn đường này quanh co, hẹp, nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ 48. Hiện, có 6 người tử vong, 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu”.

Hàng trăm người dân đến hiện trường khiến ách tắc giao thông cục bộ trên quốc lộ 48.

Đến khoảng 23h45p (ngày 31/3), thi thể cuối cùng được công an bàn giao cho gia đình nạn nhân đưa về mai táng theo phong tục địa phương. Các phương tiện gây tai nạn được xe cứu hộ điều chuyển rời khỏi hiện trường.

“Ngoài phối hợp với lực lượng Công an tỉnh có mặt tại hiện trường, chúng tôi liên hệ với các huyện Quế Phong, Quỳ Châu tìm nhân thân người bị nạn. Đồng thời cử đoàn đến thăm hỏi, động viên những gia đình có nạn nhân tử vong, chăm sóc, điều trị tốt người bị thương”, ông Hồ Lê Ngọc – Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp cho biết thêm.

Chiếc xe khách bị hư hỏng nặng, 3 người trên xe tử vong.

Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin, vào khoảng 16h30p, trên quốc lộ 48, đoạn qua xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp xảy ra vụ tai nạn giữa xe Howo BKS 37C 041.81 với xe khách BKS 37B - 020.20. Hậu quả, chị Phạm Thị Huệ (SN 1971, Khối 4, Thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong); Vi Minh Hảo (SN 2016, Xóm Hội 3, Châu Hội, huyện Quỳ Châu); Lô Thị Minh (SN 1981, Châu Tiến, huyện Quế Phong) tử vong, một người bị thương chưa xác định được danh tính. Chiếc xe khách hư hỏng nặng, biến dạng. Kính, nhựa vung vãi khắp nơi.

Cách đó khoảng 1,5km, vào 16h45p, tại Km 48+200, thuộc quốc lộ 48, đoạn qua thôn Khe Đổ, xã Nghĩa Yên, Quỳ Hợp xảy ra vụ tai nạn giữa xe đầu kéo mang BKS 38C-011.10 và xe máy BKS 37X6 - 6355 khiến anh Yên Văn Tùng (SN 1990, trú Khe Đổ, Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp); anh Nguyễn Đức Quang (SN 1979, trú Khe Đổ, Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp); Nguyễn Đình Chính (SN 1984, trú Khe Đổ, Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp) tử vong.

Chiếc xe đầu kéo va chạm với xe máy, 3 người tử vong.

Hai vụ tai nạn liên tiếp xảy ra, khoảng cách gần nhau, đường hẹp, hàng trăm người dân kéo đến hiện trường khiến cho quốc lộ 48 ách tắc trong nhiều giờ liền. Hơn 40 cán bộ, chiến sỹ công an được điều động để bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khắc phục hậu quả, điều tiết giao thông. Hiện, nguyên nhân hai vụ tai nạn đang được CQĐT làm rõ.