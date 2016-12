TPO - Sáng 31/12, hàng chục chủ xe và tài xế các tuyến xe khách từ Mỹ Đình đi các tỉnh phía Nam tiếp tục đình công, từ chối phục vụ hành khách dẫn đến cảnh ùn ứ, lộn xộn.

Ghi nhận của Tiền Phong, từ sớm hàng loạt tài xế và chủ xe các tuyến xe khách từ Mỹ Đình đi các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh... tiếp tục từ chối phục vụ khách khiến hàng trăm người dân bị lỡ chuyến.

Chị Nguyễn Thị Hải, chủ nhà xe Hải Thắng (tuyến Mỹ Đình - Ninh Bình) cho biết, tài xế các hãng xe vẫn xếp lốt trong bến nhưng không mở cửa cho khách lên như thương lệ. Nguyên nhân vẫn là do không đồng tình sự điều chuyển luồng tuyến của UBND TP Hà Nội sang bến Nước Ngầm, bến Giáp Bát.

"Sở GTVT Hà Nội đã gửi giấy mời họp, đối thoại với các đơn vị kinh doanh tại trụ sở số 2 Phùng Hưng chiều 31/12", chị nói.

Hàng loạt tài xế, chủ xe tiếp tục từ chối phục vụ khách ở bến Mỹ Đình. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Nữ chủ doanh nghiệp bày tỏ, doanh nghiệp nhận được thông báo phân luồng tuyến gấp, chỉ trước thời điểm phải thực hiện vài ngày nên không có sự chuẩn bị.

Trao đổi với Tiền Phong, đại điện Công an phường Mỹ Đình 2 cho biết, tới 9h ngày 31/12, tổng số đã huy động 56 lượt xe buýt chở người dân bị từ chối phục vụ sang hai bến Nước Ngầm, Giáp Bát đón xe về quê đón Tết dương lịch. Một số tài xế xếp lốt nhưng không đón khách, một số khác lái xe rời đi. Lực lượng liên ngành vẫn tổ chức đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông 3 vòng quanh bến xe.

Tới sáng 31/12, 56 lượt xe buýt miễn phí đã được huy động chở người dân bị từ chối phục vụ sang bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Trước đó, sáng 30/12, hàng loạt tài xế các nhà xe tuyến Mỹ Đình đi Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, đã không đón khách như thường lệ gây ra cảnh ùn ứ, lộn xộn. Nhiều người dân phải bắt taxi, đi xe ôm đi đón xe khách về quê.

Lãnh đạo bến xe Mỹ Đình cho biết, theo ước tính sơ bộ khoảng 100 lượt xe từ chối đón khách khiến nhiều người không được phục vụ nhu cầu đi lại, ùn ứ trong bến. Ban giám đốc đã huy động hơn 100 xe tăng cường hỗ trợ và lực lượng thanh tra, CSGT, CSTT đảm bảo an ninh trật tự khu vực cửa ra bến xe.