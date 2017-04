TPO - Sáng nay, 2/4, người dân hai bên cầu Bến Thủy đưa hơn trăm chiếc xe ô tô nối đuôi với băng rôn phản đối việc thu phí tại cầu Bến Thủy làm ách tắc giao thông khu vực này.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, khoảng hơn 9 giờ, hơn 100 chiếc xe ô tô được người dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho chạy chậm nối đuôi nhau đi qua cầu Bến Thủy rồi dùng tiền lẻ để trả tiền phí.

Phía TP Vinh (Nghệ An) cũng có rất đông phương tiện tập trung chờ sẵn tiến về phía cầu. Dù lực lượng chức năng có mặt để phân luồng tránh gây ách tắc giao thông nhưng do lượng xe lớn, việc thu phí bằng tiền lẻ mất nhiều thời gian nên gây ách tắc cục bộ. Lực lượng chức năng ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh phải hướng dẫn người dân sang hướng cầu Bến Thủy 2.

Dù nhiều lần người dân dùng xe ô tô để diễu hành, chặn cầu phản đối việc thu phí nhưng theo ghi nhận đây là lần đầu tiên người dân tham gia đông nhất.

“Không thể để Cienco 4 ngang nhiên thu phí không phải đến cuối tuần mới tập trung phản đối”, anh H.T.T. bức xúc nói. Cũng theo anh H.T.T. chiều nay, 2/4, mọi người tiếp tục “lên cầu” để phản đối.

Tìm hiểu của PV Tiền Phong, hiện rất đông người dân ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cùng nhau tạo thành nhiều nhóm trên mạng để cùng trao đổi về lịch trình, cách thức, số lượng… để phản đối việc thu phí tại cầu Bến Thủy.

Hình ảnh người dân dùng xe ô tô 'chặn' cầu Bến Thủy phản đối việc thu phí sáng 2/4.