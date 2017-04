TPO - Sáng 11/4, UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức họp báo về việc tuyên truyền lễ hội 110 năm du lịch Sầm Sơn, tuy nhiên nhiều nhà báo đặc biệt quan tâm đến quy trình bổ nhiệm cán bộ, trong đó có bà Trần Vũ Quỳnh Anh, nguyên cán bộ Sở Xây dựng

Tại buổi họp báo, đại diện nhiều báo đặt câu hỏi về quy trình bổ nhiệm cán bộ trong thời gian vừa qua tại các sở, ngành đã thực hiện như thế nào? Nhiều câu hỏi xoay quanh việc bổ nhiệm cán bộ đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh, nguyên Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa. Các nhà báo đề cập đến trách nhiệm của những người liên quan, và đề nghị lãnh đạo Sở Xây dựng, UBND tỉnh Thanh Hoá không trả lời vòng vo và cần giải quyết dứt điểm sự việc.

Về việc này ông Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hoá cho rằng: Đối với việc bổ nhiệm cán bộ, và bà Trần Vũ Quỳnh Anh tại Sở Xây dựng đang được UBKT Tỉnh uỷ xác minh làm rõ, khi có kết luận sẽ cung cấp cho cơ quan báo chí.

Kiểm tra việc bổ nhiệm “thần tốc” bà Quỳnh Anh “Làm sơ sài, dư luận không để yên đâu”... đó là khẳng định của Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Trần Quang Đảng với phóng viên Tiền Phong chiều 10/4, liên quan đến việc kiểm tra những dấu hiệu vi phạm trong vụ “bổ nhiệm thần tốc” bà Quỳnh Anh.

Liên quan đến việc một số trang mạng đăng tải thông tin được cho là bôi nhọ một số lãnh đạo tỉnh và sở, ngành Thanh Hoá, ông Nguyễn Văn Phát cho hay, khoảng tháng 9/2016, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin bôi nhọ lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, trước sự việc trên, ngày 19/9/2016, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có Công văn số 297 gửi gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí, chính thức bác bỏ tin đồn này.

Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đã đề nghị Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hoá điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng đưa tin bịa đặt, sai sự thật, bôi nhọ lãnh đạo đảng, nhà nước. Vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hoá đã bắt một đối tượng liên quan đến việc tung tin bêu xấu, bôi nhọ lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá.

Cũng tại cuộc họp báo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thị xã Sầm Sơn đã công bố kịch bản kỷ niệm 110 năm du lịch Sầm Sơn. Theo đó, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch sẽ diễn ra trên địa bàn thị xã Sầm Sơn từ đầu tháng 4/2017.

Lễ kỷ niệm 110 năm du lịch Sầm Sơn và công bố quyết định thành lập thành phố Sầm Sơn dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22/4/2017 tại sân khấu bãi B, phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn.