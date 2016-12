TP - Nếu như trước đây, doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ thường hoạt động tách rời thì hiện nay, dần dần họ hướng đến một mục tiêu - đó là giúp cộng đồng phát triển một cách bền vững và tạo nên những giá trị tốt đẹp. Đây cũng chính là những nỗ lực mà hợp tác GSK và Save the Children đang thực hiện.

Vì cuộc sống khỏe mạnh hơn cho mọi người



Theo tạp chí Fortune, hợp tác chiến lược giữa GSK và tổ chức phi chính phủ Save the Children đã thực hiện được những sáng kiến làm “thay đổi thế giới”, tạo ra những thay đổi tích cực trong việc chăm sóc sức khỏe ở những cộng đồng khó khăn nhất trên thế giới.

Mục tiêu của sự hợp tác trong 5 năm giữa 2 tổ chức này là để cứu mạng sống của hơn một triệu trẻ em bằng những sáng kiến bao gồm phát triển các loại thuốc thân thiện với trẻ, tăng cường khả năng tiếp cận với các loại thuốc, vắc-xin và đào tạo nhân viên y tế. Ngoài ra, GSK và Save the Children hợp tác ứng phó với các tình trạng khẩn cấp nhân đạo bao gồm trận động đất ở Nepal và cuộc khủng hoảng người tị nạn hiện nay. GSK đã hỗ trợ cho Bộ phận Ứng cứu Y tế Khẩn cấp Đổi mới của Save the Children - một nhóm chuyên gia y tế có thể được triển khai khẩn cấp để thực hiện công tác chăm sóc y tế tại chỗ cho trẻ em trong vòng 72 giờ.

Nâng cao tiếp cận y tế cơ bản tại Việt Nam

Không chỉ trên thế giới, hợp tác GSK và Save the Children cũng mong muốn tạo nên những thay đổi tích cực về mặt chăm sóc y tế tại Việt Nam, đặc biệt là những vùng sâu vùng xa. Vào tháng 3 vừa qua, hai tổ chức đã cùng nhau trao tặng giải thưởng “Đổi mới trong chăm sóc sức khỏe” trị giá 400.000 đô la Mỹ cho tổ chức PATH Việt Nam với sáng kiến “Immreg” - một ứng dụng kỹ thuật số giúp quản lý việc tiêm chủng, sáng kiến này sẽ có thể cứu mạng nhiều trẻ em ở vùng nông thôn Việt Nam khỏi những căn bệnh có thể phòng ngừa được bằng tiêm chủng.

Hay mới đây nhất là dự án hướng đến nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em dân tộc thiểu số. Theo một điều tra của Save the Children thực hiện vào năm 2014 tại 6 xã thuộc huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cho thấy, có đến 91% phụ nữ sinh con tại nhà mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào từ nhân viên y tế. Sự tụt hậu của các khu vực hẻo lánh so với sự phát triển toàn diện của hệ thống y tế quốc gia cũng là trăn trở bấy lâu nay của GSK và Save the Children. Vì vậy, dự án “Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em dân tộc thiểu số” trị giá hơn 356.000 đô la Mỹ đã được hai bên bắt tay triển khai trong 3 năm tại tỉnh Yên Bái, với mục tiêu nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe cũng như góp phần giảm thiểu tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và trẻ em tại khu vực này.

Có thể nói, sự hợp tác trên quy mô toàn cầu nói chung và dự án “Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em dân tộc thiểu số” nói riêng một lần nữa cho thấy nỗ lực không ngừng của GSK và Save the Children trong việc tạo ra những phát kiến mới mẻ, những giải pháp khác biệt và bền vững nhằm cứu mạng sống của một triệu trẻ em.

Ông James Strenner - Trưởng Văn phòng đại diện GSK Pte Ltd, bà Nguyễn Thị Mai Phượng - Trạm trưởng Trạm y tế Trạm Tấu, bà Nguyễn Thị Minh Hồng - Trạm y tế xã Trạm Tấu, bà Dragana Strinic - Giám đốc quốc gia của Tổ chức Save the Children tại Việt Nam (từ phải sang)