TPO - Mặc dù chủ tịch UBND huyện Thường Xuân, Thanh Hóa đã có chỉ đạo dừng ngay hoạt động đốt than, tháo dỡ các lò than đốt củi trái phép, thế nhưng, ngày 18/3, hoạt động đốt than củi ở xã Lương Sơn vẫn diễn ra bình thường.

Các lò đốt than trái phép tại thôn Minh Quang, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) vẫn hoạt động bình thường bất chấp chỉ đạo dừng ngay của UBND huyện. Ảnh: Hoàng Lam.

Cụ thể, theo ghi nhận của báo Tiền Phong, sáng 18/3, các lò than củi tại thôn Minh Quang, xã Lương Sơn vẫn diễn ra bình thường. Khói độc từ các lò than vẫn nhả ra từ các cột, bốc mùi khó chịu ra xung quanh khu vực dân cư sinh sống.

Như Tiền Phong đã phản ánh, từ ngày 7/6/2016, UBND huyện Thường Xuân đã có văn bản khẳng định các lò đốt than củi tại thôn Minh Quang, xã Lương Sơn là trái phép, ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe của nhân dân, học sinh, giáo viên xung quanh khu vực. UBND huyện Thường Xuân đã chỉ đạo UBND xã chỉ đạo dừng hoạt động đốt than, tháo dỡ các lò than trước ngày 30/6/2016. Thế nhưng, hoạt động này vẫn diễn ra bình thường cho đến nay.

Về việc này, ông Đỗ Đình Minh - phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thường Xuân nhận thiếu sót về việc không giám sát kết quả thực hiện dừng, tháo dỡ các lò than sau chỉ đạo. Đồng thời, cho biết sẽ phối kết hợp với phòng chức năng tham mưu, xem xét, báo cáo với lãnh đạo UBND huyện về việc kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân, tập thể UBND xã Lương Sơn vì không thực hiện nghiêm chỉ đạo dừng, tháo dỡ các lò than trái phép.

Trao đổi với báo Tiền Phong, ông Cầm Bá Xuân - chủ tịch UBND huyện Thường Xuân khẳng định sẽ chỉ đạo dừng ngay hoạt động đốt than trái phép trên.

Chỉ đạo của chủ tịch UBND huyện Thường Xuân thể hiện tại văn bản ngày 17/3/2017 yêu cầu UBND xã Lương Sơn, ngành chức năng chỉ đạo dừng ngay hoạt động đốt than; hoàn thành việc tháo dỡ các lò than trước ngày 30/3/2017. Thế nhưng, theo ghi nhận của báo Tiền Phong thì đến trưa 18/3, các lò đốt than củi ở thôn Minh Quang vẫn diễn ra hoạt động đốt than bình thường, khói độc từ các cột than vẫn thải ra, gây mùi khó chịu.