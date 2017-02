Các thùng keo ép gỗ trên xe tải bị rò rỉ chảy xuống đường thành vệt dài hơn một cây số khiến cảnh sát phải phủ cát để hạn chế tai nạn.

Chiếc xe do Hà điều khiển bị tạm giữ.

Khoảng 11h ngày 3/2, một số người đi trên đường 351, đoạn từ cầu Đen tới cầu Kiến An (huyện An Dương, Hải Phòng) đã ngã xe do chất lỏng trơn trượt đổ thành vệt kéo dài hơn một cây số ở mặt đường.

Vệt keo trơn trượt dài gần 2km trên đường 531 chạy qua huyện An Dương dễ gây tai nạn cho người đi đường đã được công an phủ cát. Ảnh: Facebook

Để hạn chế tai nạn, Công an huyện An Dương đã điều ôtô chở cát phủ lên. Điều tra nguyên nhân, nhà chức trách xác định chất lỏng trên là hóa chất dạng keo chuyên dùng cho sản xuất gỗ công nghiệp, chảy ra từ ôtô tải do Tống Ngọc Hà điều khiển.

Hà đi từ huyện An Dương sang quận Kiến An song các thùng keo, túi keo trên xe bị bục chảy xuống đường. Hiện chiếc xe tải bị tạm giữ.