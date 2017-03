TPO - Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã tiến hành điều tra, xác minh và bước đầu có kết quả về công trình xây dựng trái phép nằm ẩn mình trong khuôn viên một công ty.

Công trình xây dựng trái phép.

Sáng ngày 13/3, Đội an ninh - Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã tiến hành điều tra, xác minh và bước đầu có kết quả về công trình trái phép tại phường Hòa Xuân, cũng như sự xuất hiện của 5 người nước ngoài tại công trình này. Hiện vụ việc đã được Công an quận Cẩm Lệ báo cáo, đề xuất chính quyền xử lý.Theo đó vào 8h ngày 9/3, Đội an ninh-Công an quận Cẩm Lệ phối hợp với Đội quy tắc phường Hòa Xuân tiến hành kiểm tra tại công ty Việt May (số 3, Phạm Hùng, Hòa Xuân, Cẩm Lệ). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện công ty Việt May cho công ty TNHH Liên hợp Thế Duy thuê đất trong khuôn viên của công ty. Tại mảnh đất này, công ty Thế Duy cải tạo xây dựng thành công trình Trung tâm giới thiệu trà và đặc sản Việt Nam. Tuy nhiên thời điểm kiểm tra, đơn vị thi công không xuất trình được hợp đồng thuê đất cũng như giấy phép cải tạo.Đến khoảng 9h cùng ngày, có một đoàn 5 người nước ngoài gồm bà Lin LiYun (SN 1975, quốc tịch Trung Quốc), bà Huang Wen Yi (SN 1976), ông Chen Xin Hong (SN 1977), ông Lin Sheng Yu (SN 1977), ông Hsieh Chih Wel (SN 1990, cùng quốc tịch Đài Loan-Trung Quốc).Nhóm người này được ông Nguyễn Công Nguyên (SN 1987, hướng dẫn viên (HDV) du lịch quốc tế thuộc Cty TNHH Việt Nam Cty TNHH overseas Travel Đà Nẵng có địa chỉ phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) dẫn tới “tham quan công trình đang xây dựng”.Tuy nhiên, qua kiểm tra đối với ông Nguyễn Công Nguyên, lực lượng chức năng phát hiện ông Nguyên không đeo thẻ HDV khi hành nghề, không xuất trình được giấy phân công HDV, chương trình đoàn khách, hợp đồng lao động.Tại công an quận Cẩm Lệ, ông Nguyên thừa nhận hành nghề nhưng không đeo thẻ, giấy chứng nhận trong khi hành nghề; không mang theo chương trình du lịch, giấy tờ phân công nhiệm vụ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trong khi hành nghề; không có hợp đồng lao động bằng văn bản với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trong khi hành nghề.

Công an quận Cẩm Lệ cho biết: căn cứ khoản 1, điều 44, điểm b khoản 2, điểm a khoản 3 điều 44 nghị định số 158 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, Công an quận đang củng cố hồ sơ, đề xuất chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với ông Nguyên. Riêng với Cty Thế Duy và Cty TNHH Việt Nam Cty TNHH overseas Travel Đà Nẵng, công an quận đang mời làm việc để xác định những sai phạm, trên cơ sở đó xử lý theo quy định.

Đối với việc xây dựng trung tâm giới thiệu trà và đặc sản Việt Nam của Cty Thế Duy nhưng không có giấy phép, Công an quận Cẩm Lệ đã tham mưu đề xuất UBND phường Hòa Xuân đình chỉ thi công, đồng thời báo cáo UBND quận Cẩm Lệ xử lý theo quy định.

Trong một diễn biến khác, vào ngày 11/3, trả lời báo chí ông Bùi Đăng Thiên, Giám đốc Công ty TNHH Liên Hợp Thế Duy cho biết công trình thi công trái phép là cửa hàng Hương Vị Việt (tên đăng ký tháng 2.2017) để bán trà và nông sản Việt Nam. Theo ông Thiên, 5 người nước ngoài có mặt tại công trình là chuyên gia trà đạo của Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) được công ty mời sang Việt Nam để cho ý kiến về công trình. Điều này hoàn toàn mâu thuẫn với việc xác minh của công an quận Cẩm Lệ, HDV Nguyễn Công Nguyên dẫn 5 người này đến đây để “tham quan công trình đang xây dựng”.

Như Tiền Phong đã thông tin, ngày 9/3 cơ quan chức năng địa phương nhận được phản ánh từ người dân về một dãy nhà kiểu ‘phố Tàu’ xây dựng lén lút tại khu đất nói trên. Bên ngoài công trình được bao kín bởi một bức tường, chỉ để 2 lối nhỏ ra vào.Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một dãy gồm khoảng chục căn nhà xây trái phép đang được hoàn thiện. Những ngôi nhà xây theo kiểu cổ của người Hoa, có nét tương đồng nhà cổ Hội An, quây tròn thành một dãy phố thu nhỏ gồm cả lối đi bộ, đèn chiếu sáng, ban công, ghế ngồi…

Điều đáng nói, thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 5 người nước ngoài đang có mặt ở đây. Trong số 5 người này có một người sử dụng hộ chiếu Trung Quốc in hình đường lưỡi bò.