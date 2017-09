Kết thúc kỳ nghỉ lễ 2/9: Đường tắc, nhà xe chặt chém

Chiều nay, nhiều tuyến đường hướng tâm, khu vực cửa ngõ đã xảy ra tình trạng ùn tắc tại nhiều vị trí, sự việc bắt đầu từ 16h30 đến 20h.

Trên tuyến đường vàn đai 3 trên cao, nếu trước nghỉ lễ tắc kéo dài theo hướng: trung tâm Hà Nội - cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thì chiều qua (kết thúc nghỉ lễ), ùn tắc đã xảy ra với chiều cao tốc - trung tâm Hà Nội. Thời diểm 17h, ùn tắc tại đây đã kéo dài từ đường dẫn từ nút Pháp Vân đến nút Thanh Xuân.

Đứng trên tòa nhà VP6 - Linh Đàm quan sát vào thời điểm trên, chúng tôi ghi nhận, làn đường theo hướng Pháp Vân - Thanh Xuân chỉ có 2 làn đường xe cơ giới, nhưng cuối giờ chiều qua, ùn tắc tại đây khiến ô tô bị nêm cứng tới 4 hàng kéo dài. Do tắc nên các phương tiện cứ nối đuôi nhau nhích từng centimet.

Đến 18h, tình trạng ùn tắc tại đường trên cao vẫn diễn ra. Trước đó, ngày 1/9 (bắt đầu nghỉ lễ), ùn tắc tại đường trên cao và nút Pháp Vân đã xảy ra từ 16 đến 22h. Từ Pháp Vân ra đến khu vực Cầu Giẽ chỉ 32 km, nhưng nhiều chủ phương tiện ô tô tối 1/9 đã bị tắc tại đây từ 17 đến 22 giờ.

Lý giải nguyên nhân ùn tắc tại nút Pháp Vân trước và sau dịp nghỉ lễ 2/9, trung tá Lê Văn Tiến, Đội trưởng Đội CSGT số 14, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, chiều qua hướng đường trên cao Pháp Vân - Thanh Xuân có một xe ô tô nổ lốp dẫn đến ùn tắc cục bộ, đến 19h ùn tắc tại đây đã được giải quyết khi ô tô bị nạn được xe cẩu kéo đi.

Với tình trạng ùn tắc chiều 1/9, ông Tiến cho rằng, do lượng phương tiện từ 3 hướng gồm Giải Phóng, cầu Thanh Trì và đường trên cao cùng đổ về nút Pháp Vân trong cùng một thời điểm là tan tầm, khiến lượng phương tiện tăng cao, dẫn đến ùn tắc.

Xe khách chặt chém, nhồi nhét

Trước dịp nghỉ lễ ngày 2/9, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các sở ngành, đơn vị quản lý có liên quan không để cho các nhà xe, doanh nghiệp vận tải tăng giá vé một các tùy tiện.

Tuy nhiên, mấy ngày qua tình trạng trên vẫn diễn ra. Nhiều hành khách đi trên các tuyến xe chạy về Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Lào Cai, Hải Phòng… và ngược lại phản ánh, trong những ngày nghỉ lễ vừa qua họ bị các nhà xe thu giá cao gấp đôi. Với tuyến Thanh Hóa – Hà Nội, nhiều hành khách bị các nhà xe thu giá 180.000 đến 200.000 đồng/lượt (vượt 50.000 đến 70.000 đồng so với ngày bình thường).

Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, dịp 2/9 bến xe không ghi nhận trường hợp nhà xe, doanh nghiệp vận tải nào, trong đó có cả các tuyến xe chạy về Nam Định, Thanh Hóa thông báo tăng giá vé. Theo ông Thành, các trường hợp hành khách bị nhà xe thu vượt giá vé so với niêm yết tại bến có thể do bắt xe ngoài đường hoặc vào bến nhưng không đến quầy mua vé.

Tuy nhiên nhiều hành khách về Nghệ An phản ánh, họ mua vé trong bến nhưng cũng bị nhà xe thu gần gấp đôi so với ngày thường. Cụ thể về Nghệ An bình thường chỉ 180.000 đến 220.000 đồng/lượt, nhưng 3 ngày qua nhiều hành khách mua vé tại bến xe Nước Ngầm đã bị các nhà xe tăng lên gần gấp đôi.

Thông tin về việc này với PV Tiền phong, chiều qua ông Nguyễn Văn Lập, Giám đốc bến xe Nước Ngầm cho biết, trước dịp nghỉ lễ 2/9, một số nhà xe chạy tuyến Nghệ An tại bến có thông báo tăng giá vé, tuy nhiên giá vé họ thông báo tăng chỉ 50% so với ngày thường.

Nhiều hành khách xuống xe tại các bến phản ánh, họ bị các nhà xe tăng giá vé cao gấp đôi.

Trong 3 ngày qua, Đội CSGT số 1, Cục CSGT đường bộ, đường sắt (Bộ Công an) và Phòng CSGT tỉnh Ninh Bình cho biết, trên tuyến QL 1A và ca tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, lực lượng CSGT đã xử lý hơn 10 trường hợp xe khách chở quá số người quy định, có trường hợp chở vượt 100% thiết kế của xe. Ngoài xử phạt theo quy định, các xe vi phạm đều được CSGT yêu cầu san tải, hoặc phải chuyển sang xe khác.

Nhóm PV Thời Sự