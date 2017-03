TP - Sức khỏe của người dân giảm sút, gia súc, gia cầm không sinh đẻ, không phát triển được, sản lượng hoa màu sụt giảm… Người dân đã làm đơn khiếu nại nhưng nhiều tháng trôi qua, vẫn chưa có cơ quan chức năng về quan trắc môi trường.

Khói bụi bốc lên từ nhà máy của Cty CP Kim loại màu Bắc Bộ gây ô nhiễm môi trường.

Cuộc sống đảo lộn vì ô nhiễm

Theo phản ánh của người dân thôn An Tri, xã Bình Trung, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn), năm 2009, Cty CP kim loại màu Bắc Bộ tiến hành xây dựng nhà máy và hoạt động trên địa bàn thôn. Khí thải, nước thải và khói bụi từ nhà máy xả ra đã làm môi trường sống nơi đây bị ô nhiễm. Ông Tăng Túng Khìn (62 tuổi) cho biết, nhà ông có 2 trang trại nằm ở ngay phía sau nhà máy, trồng khoảng 5ha rau bò khai, cây mận và chăn nuôi dê. Trung bình thu nhập mỗi năm từ đàn dê khoảng 100 triệu đồng, rau bò khai khoảng 80 triệu đồng. Thế nhưng, do ảnh hưởng của khí thải, khói bụi và nguồn nước bị ô nhiễm, đàn dê của ông mất khả năng sinh sản khiến ông phải bán hết, rau bò khai cũng còi cọc, năng suất sụt giảm. Theo ông Khìn, do ảnh hưởng từ ô nhiễm môi trường, thu nhập của ông giảm tới 60%/tháng.

“Từ lúc nhà máy hoạt động, môi trường rất ô nhiễm, khói bụi khét lẹt, khó thở. Hoa màu của người dân trồng sát nhà máy không phát triển được. Khoảng 54 hộ dân trong thôn bức xúc đã cùng đứng đơn, gửi lên cấp xã, huyện và tỉnh từ cuối tháng 12/2016 nhưng chưa được giải quyết”, ông Vi Văn Coỏng, trưởng thôn An Tri bức xúc.

Cũng theo trưởng thôn, thấy sức khỏe giảm sút, nhiều người trong thôn và một số công nhân làm việc trong nhà máy đã tự nguyện đi xét nghiệm độc chất nồng độ chì trong máu tại Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường Hà Nội hoặc Trung tâm chống độc của Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả cho thấy, một số người sống trong thôn bị nhiễm độc chì trên 10µg/dL (trên 10 microgam/đêxilit), còn một số công nhân làm việc trong công ty bị nhiễm độc chì trên 40 µg/dL đến 56 µg/dL. Điển hình như trường hợp của anh Vi Xuân Bằng (SN 1986, trú tại thôn An Tri) kết quả xét nghiệm 54,43 µg/dL, còn anh Lưu Văn Quân (cùng trú ở thôn An Tri) lên tới 71,56 µg/dL.

Theo quyết định 1548/QĐ-BYT ngày 10/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế, hàm lượng chì (Pb) trong máu người bình thường dưới 10 µg/dL, lý tưởng 0 µg/dL. Nếu hàm lượng chì máu lớn hơn 10 µg/dL thì người đó bị nhiễm độc chì vô cơ nghề nghiệp.

Đáng lo ngại hơn, các em học sinh trong xã thường xuyên đi lại qua khu vực nhà máy, hít phải khói bụi từ nơi này thải ra. Tuy nhiên, do điều kiện khó khăn, bố mẹ các em chưa thể đưa con mình đi khám sức khỏe để kiểm chứng.

Ghi nhận thực tế tại địa phương, chúng tôi nhận thấy tường bao của Cty CP kim loại màu Bắc Bộ bị đổ sụp 3-4 vị trí. Người dân địa phương cho biết, mùa mưa, xỉ thải tràn ra khe suối, ngấm vào nguồn nước ngầm, chảy ra sông Kỳ Cùng, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Hàng trăm cây thông phía dưới nhà máy bị vàng úa, chết dần. Các thửa ruộng của người dân bản địa cũng trơ trọi, không có cây hoa màu nào phát triển.

Sẽ thuê đơn vị quan trắc độc lập

Ông Vi Văn Thàng, Phó Chủ tịch xã Bình Trung cho biết, ngày 5/12, ủy ban xã nhận được đơn khiếu nại của người dân. Sau đó, xã đã làm công văn gửi lên Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Cao Lộc. Đầu tháng 2/2017, Phòng TN&MT huyện đã cử cán bộ xuống xác minh đơn thư, qua đó xác định việc người dân đứng đơn khiếu nại là có thật, đồng thời chuyển đơn lên Sở TN&MT tỉnh.

Còn ông Chu Văn Nam, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn cho hay, ngày 4/1/2017, Sở TN&MT tỉnh quyết định thành lập tổ kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Cty CP kim loại màu Bắc Bộ, gồm có 13 người, đại diện cho các sở, phòng, ban liên quan và chính quyền địa phương. “Thời gian kiểm tra trong tháng 1 /2017, tuy nhiên, do trùng dịp Tết Nguyên đán nên chúng tôi mới chỉ đi xác minh nguồn gốc của đơn thư và các giấy tờ khám sức khỏe của người dân là chính xác. Hiện, chúng tôi đã liên hệ được một đơn vị tư vấn quan trắc môi trường độc lập nhưng chưa chốt được thời gian triển khai” – ông Nam cho hay.

Cũng theo ông Nam, dù đã hoạt động gần 10 năm nhưng việc quan trắc môi trường tại nhà máy do Cty CP kim loại màu Bắc Bộ tự thuê đơn vị kiểm tra (Viện công nghệ mới, trực thuộc Viện khoa học và công nghệ quân sự) và báo cáo lên tỉnh. Tuy nhiên, những đợt quan trắc này đều cho kết quả trong giới hạn cho phép?

Về việc người dân khiếu nại tình trạng ô nhiễm môi trường, bà Loan, đại diện Cty CP kim loại màu Bắc Bộ, cho biết đại diện Cty đã có buổi làm việc với chính quyền xã và đề nghị có một cuộc gặp 3 bên (xã, Cty và đại diện cho người dân), sau đó cùng đi lấy các mẫu đất, cây cối,… chia ra 3 phần cho 3 bên tự đi kiểm nghiệm độc lập. “Nếu kết quả chứng minh được Cty xả thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người dân thì Cty sẽ đền bù thiệt hại tính từ thời điểm hoạt động đến nay, tức gần 10 năm” - bà Loan khẳng định. Tuy nhiên, hiện các bên liên quan vẫn đang chờ sự vào cuộc của chính quyền tỉnh Lạng Sơn.