TPO - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 2/2017, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1.199.421 lượt, tăng 19,1% so với tháng 1/2017 và tăng 42,2% so với tháng 2/2016.

Tính chung 2 tháng đầu năm, đã có 2.206.659 lượt khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 33,0% so với cùng kỳ năm 2016. Như vậy, sau khi vào tháng 1/2017, lần đầu tiên lượng khách quốc tế đến Việt Nam vượt qua mốc 1 triệu lượt trong 1 tháng (đạt 1.007.238 lượt, tăng 12,3% so với tháng 12/2016 và tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2016), thì đây là lần thứ 2 liên tiếp trong năm 2017, lượng khách quốc tế đến Việt Nam lại tiếp tục tăng trưởng mạnh đạt gần 1,2 triệu lượt.

Đây là những tín hiệu rất tích cực đến từ ngành Du lịch những tháng đầu năm, trong bối cảnh ngành đang khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Được biết, ngành du lịch đặt mục tiêu năm 2017 sẽ đón trên 11,5 triệu khách quốc tế, 66 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 460.000 tỷ đồng.

Nhận định về tiềm năng du lịch nước nhà năm 2017, ông Lê Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Du lịch đã nhận định: “Các thị trường khách Đông Bắc Á chứng kiến sự thay đổi về thị hiếu, mức chi tiêu cũng như thời gian lưu trú. Nếu như những năm trước, du khách Trung Quốc vào Việt Nam chủ yếu qua đường bộ, qua biên giới thì năm 2016, đã có nhiều hơn các chuyến bay thuê bao (charter). Địa điểm đến được lựa chọn là các thị trường cao cấp như Nha Trang, Đà Nẵng và Phú Quốc. Trong khi đó, với làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ các doanh nghiệp vào Việt Nam, lượng khách Hàn Quốc, Nhật Bản tăng đáng kể”.

Năm 2017 được dự đoán sẽ là một năm có nhiều chuyển biến với ngành Du lịch Việt Nam. Thứ nhất, đó là khi việc cấp thị thực điện tử (e-visa) cho du khách nước ngoài chính thức được thí điểm vào ngày 1-2-2017 sẽ tạo sự chuyển biến về tiếp cận với khách du lịch nước ngoài, nhất là với các thị trường khách xa.

Cùng với việc thí điểm cấp visa điện tử, năm 2017 cũng sẽ là năm đánh giá rõ ràng hơn hiệu quả từ chính sách miễn visa đối với công dân 5 nước Tây Âu sau 2 năm triển khai và thực hiện một cách có hiệu quả.