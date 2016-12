TP - “Tình hình sạt lở ở Cửa Đại hiện nay là rất nghiêm trọng. TP Hội An vừa báo cáo lên, tình hình luồng ra vào đã bị “khóa”, khiến hàng loạt tàu thuyền nằm bờ. Địa phương đang phải bố trí lực lượng tích cực nạo vét, hút cát để phun vào bờ biển nhưng trong điều kiện sóng cao 2 - 3 mét không thể vận chuyển được, buộc hút rồi đổ tạm vào đâu đấy. Đây cũng là thiệt hại to lớn do trận lũ vừa rồi gây ra đề nghị đưa vào phương án bổ sung khắc phục”.

Luồng lạch ra vào bị "khóa" khiến hàng loạt tàu thuyền phải nằm bờ. Ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, thông tin như trên tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ NN & PTNT do ông Nguyễn Đức Quang – Phó cục trưởng Cục phòng chống thiên tai – Tổng cục Thủy lợi làm trưởng đoàn, sáng 22/12. Theo ông Thanh, điểm khác của trận lũ vừa rồi so với mọi năm là lũ đi qua để lại lớp cát dày bị bồi lấp (thường là bùn non), có những tầng đất bồi lấp 70 – 80cm gây khó khăn cho người dân trong sản xuất. Tình trạng đất cát bị bồi lấp có một phần của việc thi công cao tốc, thiết kế cầu, cống qua đường có chỗ không hợp lý. Trước tình hình đó, địa phương sớm triển khai các biện pháp nạo vét lớp cát giúp người dân, đề xuất huy động nguồn lực xã hội hóa, kêu gọi các đơn vị thực hiện hút cát, vừa cải tạo kết hợp với tận thu. Đây là việc cần làm ngay do đó cần có một cơ chế khẩn cấp. Theo ông Huỳnh Tấn Đức – GĐ Sở NN & PTNT tỉnh Quảng Nam, hai đợt mưa lũ liên tiếp vừa qua gây thiệt hại ước tính 473 tỷ đồng. Trước mắt địa phương tạm ứng ngân sách để hỗ trợ người dân. Tỉnh Quảng Nam cũng đề xuất Trung ương hỗ trợ 114 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Ông Nguyễn Đức Quang – Phó cục trưởng Cục phòng chống thiên tai – Tổng cục Thủy lợi nói nếu làm theo trình tự thì mất thời gian, nên đề xuất với địa phương cho tạm ứng kinh phí để kịp thời hỗ trợ người dân trước. Ngoài ra, 300 ha diện tích đất sản xuất bị hư hại cũng cần được hỗ trợ tiền khôi phục sản xuất. Ông Quang đề nghị địa phương định hướng cho bà con gieo trồng giống rau ngắn ngày để kịp thời phục vụ Tết.